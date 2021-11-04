CHP’li Torun’dan Bakan Soylu’ya : Korgan Kaymakamı neden görevden aldınız?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut’un görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Kaymakam Akbulut’u neden görevden aldınız” diye sordu.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Torun, İçişleri Bakanı Soylu'nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi hazırladı. Torun önergesinde, şunları kaydetti:

“Ordu'nun Korgan İlçesi Kaymakamı Miraç Akbulut, herhangi bir somut gerekçe gösterilmeden görevinden uzaklaştırılmıştır. Akbulut'un, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinden övgüyle bahseden konuşması, törenlere muhalefet temsilcilerini davet etmesi ve törenlerde Atatürk ve Cumhuriyet marşları çalınması gerekçeleriyle görevden uzaklaştırıldığı iddia edilmektedir.”

BAKAN SOYLU'YA 3 SORU

Torun, Bakan Soylu'dan şu sorulara yanıt istedi:

“Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut'un görevden uzaklaştırılma gerekçesi nedir?

*Ordu'daki Adalet ve Kalkınma Partili yöneticiler tarafından, Akbulut hakkında herhangi bir şikâyette bulunulmuş mudur?

*Kaymakam Akbulut hakkında, ilçede düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleriyle ilgili herhangi bir şikâyet ya da soruşturma unsuru bulunmakta mıdır?”

“LAF ATMAKLA UĞRAŞMASIN, YANIT VERSİN”

Torun yaptığı açıklamada ise, “Atanmış Bakan Soylu, efendisine yaranmak için muhalefete laf atmakla uğraşacağına bu sorulara cevap vermeli, bu vahim iddialarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmelidir” ifadelerini kullandı.

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