CHP’li Torun’dan Erdoğan’a ‘sular akmıyor’ yanıtı: Hodri meydan, getir sandığı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Artık illerde sular akmıyor sular. En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getiremeyen bir beceriksizlikle muhatabız" diyerek CHP'li belediyeleri hedef almasına yanıt verdi. Torun, "Erdoğan’a çağrımızdır: Madem her şey güllük gülistanlık diyorsun, işte sana fırsat. Hodri meydan. Milletten korkma, getir sandığı. Kim yönetemiyormuş halka soralım, halk karar versin" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'li belediyeleri hedef alan sözlerine yanıt verdi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, şu açıklamalarda bulundu:

“ERDOĞAN ÖNCE AYNAYA BAKSIN”

“Erdoğan yine işi gücü bırakmış, beceriksiz yönetimini gizlemek için belediyelerimize saldırıyor. Neymiş, CHP'li belediyelerde hizmet yokmuş, illerde sular bile akmıyormuş. Erdoğan'a söylüyorum: Yalan kapıdan girince, insaf bacadan çıkarmış. Neymiş, CHP'li belediyeler vaatlerini tutmuyormuş. Bizim belediyelerimiz sizin tüm baskılarınıza rağmen, tüm vaatlerini tek tek yerine getiriyor.

Erdoğan tutulmayan bir vaat arıyorsa önce aynaya, sonra da 2023 hedeflerine baksın. ‘Ver yetkiyi gör etkiyi' deyip vatandaşı perişan edenler, millete hayal satmaktan gocunmayanlar, belediyelerimize saldırarak kendini aklayamaz.”

“AYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ”

“Erdoğan bunlarla da yetinmiyor, bir de, ‘hizmet götürürken şehrin oy rengine bakmıyoruz' diyor. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Sayın Erdoğan. Sen değil misin, CHP'li belediyelerde yaşayan vatandaşların bağışlarına el koyan? Sen değil misin, devlet yardımlarının yüzde 97'sini kendi belediyelerine aktaran? Sen değil misin, belediyelerimizin kredilerini onaylamayan?

Belediyelerimize her türlü engellemeyi yapacaksın, sonra ‘ayrım yapmıyoruz' diyeceksin. Yok öyle Sayın Erdoğan. Kimin ne yaptığını halk biliyor. Erdoğan'a tavsiyemiz şudur: Boşuna uğraşma. Milletin gözünde kaybettiğin itibarı, belediyelerimize saldırarak kazanamazsın.”

“HODRİ MEYDAN”

“Milletin gözünden düşen bu iktidar artık, algı yönetimiyle vatandaşı kandırmaya çalışıyor. Görüyoruz ki; Goebbels mezarından çıksa, bunların yanında çırak bile olamaz.

Ama şunu unutmayın: Yalanla makbul olunmaz, ancak rezil olunur. Bizim belediyelerimizin yeri halkımızın yanıdır. CHP olarak, tek bir belediye başkanımızı dahi iktidarın bu çaresiz çırpınışlarına yedirmeyiz.

Son olarak Erdoğan'a çağrımızdır: Madem her şey güllük gülistanlık diyorsun, işte sana fırsat. Hodri meydan. Milletten korkma, getir sandığı. Kim yönetemiyormuş halka soralım, halk karar versin.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP’li belediyeleri şu sözlerle hedef aldı:

“Bunların bırakın ülkeyi, ellerinin altındaki belediyeleri dahi yönetme becerilerinin olmadığına yine bu süreçte hep birlikte şahit olduk. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin, taahhütlerin hiçbirini hayata geçiremediler.

Çöp toplamadan şehir içi ulaşımına, kültür-sanattan çevreye kadar hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor sular. En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getiremeyen bir beceriksizlikle muhatabız. Çok daha vahimi, muhalefetin bu acı gerçeklerle yüzleşmek, kendilerini sigaya çekmek yerine sağa sola saldırarak, suçlarını örtme çabasındalar. Elbette her insan beşerdir, hata da yapar yanlışa da düşer ama insanı diğer varlıklardan ayıran en temel haslet, Allah’ın ona bahşettiği akıl ve vicdandır.”