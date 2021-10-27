CHP’li Torun’dan Erdoğan’a yanıt: Belediyecilik dersi alacak değilim

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik, “Yalan söylüyor” ve “Belediyeciliği bilmiyor” şeklindeki ifadelerine TBMM Genel Kurulu’ndan yanıt verdi. Torun, “Ben Sayın Erdoğan’ın yaptığı sürenin 4 katı belediye başkanlığı yaptım. İstanbul’a ihanet edenlerden belediyecilik dersi alacak değilim. Hakaret ederek gerçeklerin üstünü örtemez, bizleri de susturamazsınız.” dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un muhalefet belediyelerine yapılan baskılarla ilgili açıklamalarıyla ilgili olarak, “Hepsi yalan. Bu isim, ne maliyeyi, ne vergi denilen olayı, ne de belediyelerin hangi kaynaklardan nasıl gelir elde ettiğini biliyor. Bunların hiçbirini bilmiyor. Önce bunu öğrensin” ifadelerini kullandı.

Torun, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Erdoğan'a yanıt verdi.

“HEPSİ BELGESİYLE ORTAYA ÇIKTI”

“Yerel seçim sonuçlarını içine sindiremeyen iktidar, belediyelerimizin önünü kesmek için her türlü hukuksuz yola başvurmaktan çekinmiyor.” ifadelerini kullanan Torun, “Belediyelerimizin hakkı olan kaynaklar dahi ellerinden alınıyor. Örneğin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son 3 yılda belediyelere 2 bin 628 araç yardımı yapmıştır. Ama gelin görün ki; bu araçların yüzde 97'si sadece Cumhur İttifakı belediyelerine verilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü son 2 yılda, 155 aracını sadece Cumhur İttifakı belediyelerine hibe etmiştir. Bunların hepsi belgesiyle ortaya çıkmıştır.” şeklinde konuştu.

“HANGİ VİCDANA SIĞAR?”

Türkiye Belediyeler Birliği'ne ilişkin de açıklamalarda bulunan Torun, “Birliğin bütçesinin yüzde 50'sinden fazlası, Millet İttifakı belediyelerinden kesilen paylardan oluşmaktadır. Ama Ak Parti'li isimlerin oluşturduğu Birlik yönetimi, kaynakların tamamına yakınını sadece kendi belediyelerine aktarmaktadır. Hepinizin vicdanlarına soruyorum: Belediyeyi kazanamadım diye, vatandaşa hizmet götürülmesini engellemek hangi vicdana, hangi adalet anlayışına sığar?” diye sordu.

“ERDOĞAN HAKSIZLIKLARI ANLATTIĞIM İÇİN RAHATSIZ OLMUŞ”

Torun, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan, işte bu haksızlıkları anlattığım için rahatsız olmuş. Uçakta, kendine gazeteci diyen bir Ak Partili belediye meclis üyesinin sorusu üzerine, bana hem ‘yalancı' hem de ‘belediyecilikten anlamıyor' demiş. Öncelikle şunun bilinmesini isterim: Ben Sayın Erdoğan'ın yaptığı sürenin 4 katı belediye başkanlığı yaptım. İstanbul'a ihanet edenlerden belediyecilik dersi alacak değilim.

“BİZLERİ SUSTURAMAZSINIZ”

*Yalan meselesine gelince, sormak istiyorum: Belediyelerimizin kredilerine onay vermediğiniz mi yalan? Çevre Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Orman Genel Müdürlüğü kaynaklarının ve hatta Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının hukuksuzca iktidar belediyelerine aktarıldığı mı yalan? İstanbul Büyükşehir Belediyemizin taksi talebinin 9 kez reddedildiği de mi yalan? Erdoğan'a soruyorum: Bunların hangisi yalan? Erdoğan vatandaşın aklıyla alay etmeden önce bu sorulara cevap vermelidir. Şunu da kimse unutmasın: Hakaret ederek gerçeklerin üstünü örtemez, bizleri de susturamazsınız.”