CHP’li Torun’dan Tanju Özcan açıklaması

Türkiye’ye son günlerde akın akın Afganistan’dan göçmen gelmesi üzerine, Bolu'da yaşayan yabancı uyrukların su ve katı atık ücretlerini 10 kata kadar arttıracağını söyleyen Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın açıklamasının ardından gözler CHP’ye çevrildi.

“SORUNU KİMSEYİ MAĞDUR ETMEDEN ÇÖZECEĞİZ”

Konu ile ilgili ilk açıklama CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’dan geldi. O açıklamanın tamamı ise şu şekilde:

“Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesi'nin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde iktidara geldiğimizde, ülkemizin gerçek beka sorunu olan sığınmacı sorununu, kimseyi mağdur etmeden çözecek; Suriyeli misafirlerimizi güven içinde ülkelerine uğurlayacağız.

Ancak bu süre zarfında partimizin kırmızı çizgisi, hangi ırktan ve inançtan olursa olsun, hiçbir insanın ayrımcılığa maruz kalmaması, mağdur edilmemesidir. Cumhuriyet Halk Partisi, tek bir insanın dahi temel yaşam hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmez. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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