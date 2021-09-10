CHP’li Torun’dan teleferik tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne aylardır kapalı olan ve 5 ay daha kapalı kalacak olan teleferik için tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu turizmine önemli katkı sağlayan ve yıllık 20 milyon lira geliri olan Ordu-Boztepe teleferik hattının aylardır kapalı olmasına tepki gösterdi. Torun, “Teleferiğin kontrollerini zamanında yapamayıp, halatları kopma noktasına getirmişler. Tamir için gereken 4 milyon lirayı da bulamamışlar. Belediyenin parasını nerelere aktardınız da 4 milyonu bulamıyorsunuz? Ordu'ya yaptığımız yatırımı işletmekten bile acizler” dedi. Yaklaşık 3 aydır kapalı olan teleferiğin 5 ay daha kapalı kalacağını söyleyen Torun, “Ortada bir beceriksizlik var” diye konuştu.

TURİZMİ BİTİRMEYE YEMİN ETMİŞLER

AKP'li belediyenin kentte turizmi bitirmek için adeta yemin ettiğini kaydeden Torun, “2011 yılında, belediye başkanlığım döneminde, halkın hizmetine sunduğumuz Ordu-Boztepe Teleferiği, bu iş bilmez yönetimin elinde adeta çürümeye terk ediliyor.

Ordu'nun tanıtımına en fazla katkıyı sağlayan, her yıl yaklaşık 20 milyon lira geliri olan teleferik hattı, 3 aydır ‘bakım yapılıyor' bahanesiyle kapalı duruyor. Şimdi de açıklama yapıp, bakım çalışmasının 5 ay daha süreceğini söylüyorlar. Normalde en fazla 15 günde yapılan bakımlar, bu yönetimin elinde 8 ayda bitirilemiyor” diye konuştu.

ORTADA BECERİKSİZLİK VAR

Ortada bakım olmadığını beceriksizlik olduğunu dile getiren Torun, “Teleferiğin kontrollerini zamanında yapamayıp, halatları kopma noktasına getirmişler. Tamir edilmesi için gereken 4 milyon lirayı da kasada bulamamışlar. Şimdi soruyoruz: Belediyenin parasını nerelere aktardınız da 4 milyon lirayı bulamıyorsunuz? Ucube bir Botanik Park'a 15 milyon lira harcadınız da Ordu'nun gözbebeği olan teleferiğe gelince niye ‘paramız yok' diyorsunuz. Neden 4 milyon lira için Ordu halkının yıllık 20 milyonluk gelirini çöpe atıyorsunuz? 10 yıl önce hizmete açtığımız bir teleferiği bile yönetmeyi beceremediler.

Şu anda teleferik hattının ulaştığı Boztepe'deki esnafımız kan ağlıyor. Sadece onlar değil şehirdeki esnafımız da kan ağlıyor. Bu yönetim; teleferiği en yoğun kullanıldığı yaz aylarında kapatarak; vatandaşa, esnafa ve Ordu turizmine darbe vuruyor. Ordu'ya teleferik için gelenler hayal kırıklığı yaşayarak ayrılıyor. Yaşanan bu mağduriyetin tek sorumlusu, bir teleferiği dahi işletmekten aciz olan Büyükşehir Belediyesi'dir. Teleferiğin yapılma aşamasında bu zihniyet, yapılmaması için her türlü engeli çıkarmıştı. Şimdi bu yatırımı işletmekten bile aciz hale geldiler” ifadelerini kullandı.