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CHP’li ve HDP’li 5 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis’te

CHP'li 2, HDP'li 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 5 fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

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CHP’li ve HDP’li 5 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis’te

Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla Meclis’e gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Adalet- Anayasa Karma Komisyonu’na havale edildi.

Dosyalar arasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar’a ait fezlekeler bulunuyor. DHA

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