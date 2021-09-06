CHP’li vekil, ‘Vahim bir iddia’ diyerek kıyak atamaları gündeme taşıdı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Savunma ve Sanayi Başkanı İsmail Demir’in oğlunun Türk Telekom Uluslararası Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak atanması ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın Türk Telekom ürünlerinin yabancı ülkelere satışı konusunda komisyonculuk faaliyetlerini oluşturması yönünde direktifler verdiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP bünyesindeki bazı üst düzey yöneticilerin, bazı bakanların ve milletvekillerinin oğullarını, kızlarını, akrabalarını, yakın eş ve dostlarını siyasi kimliklerini kullanarak önemli görevlere getirildiklerine sıkça şahit olduklarını ifade etti.

“YİNE KIYAK BİR ATAMAYA TANIK OLUYORUZ”

Başarır, Savunma ve Sanayii Başkanı İsmail Demir'in oğlunun Türk Telekom Uluslararası Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasını ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın Türk Telekom ürünlerinin yabancı ülkelere satışı konusunda komisyonculuk faaliyetlerinin oluşturması yönünde direktifler verdiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

‘Yine kıyak bir atamaya şahit oluyoruz’ diyen CHP'li Başarır konuyla ilgili şunları söyledi:

* Halen Savunma ve Sanayii Başkanlığı görevini yürüten ve Paramount Otel'de kalmasıyla da kamuoyunda tanınan birinin oğlu Türk Telekom'da önemli bir göreve getirildi.

* Zaten bu tür önemli görevlere, AKP'nin üst düzey yetkililerinin, üst düzey bürokratlarının oğullarının, kızlarının ya da damatlarının getirilmesine artık şaşırmaz olduk. Ne yazık ki ülkeyi yönetme konusunda da babadan oğula bir anlayışa sahipler.

* Hazır Türk Telekom'dan bahsetmişken, Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı ve hali hazırda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan Ömer Fatih Sayan'ın da eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın kardeşi olduğunu unutmayalım.

“DAHA VAHİM BİR İDDİA”

Türk Telekom'da yaşanan daha vahim olayın ise, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Fatih Sayan'ın, Türk Telekom ürünlerinin başka ülkelere pazarlanması konusunda komisyonculuk yapılması yönünde direktifler verdiği iddiaları olduğunu belirten CHP'li Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialar derhal araştırılmalıdır. Gerçekten böyle bir durum varsa bu akıl tutulmasından başka bir şey değildir.

* Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hali hazırda yüzde 30'u devlete ait olan Türk Telekom'un yönetim kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı bir kurumun ürünlerinin pazarlanmasında araya komisyoncu koyulması yönünde direktifler verdiyse, neden yönetim kurulu başkanlığı görevini hala yapmaktadır?

* Bu iddialar doğruysa, bırakın Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmasını, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yapması kabul edilemez.

ÖNERGE GEREKÇELERİ

Konuyla ilgili, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yazılı olarak yanıtlaması istemi ile yazılı soru önergesi veren CHP'li Başarır, önergesinin gerekçelerini şöyle anlattı:

* 1 Temmuz 2021 tarihinde şu an Savunma ve Sanayii Başkanı olan Prof. Dr. İsmail Demir'in oğlu olan ve aynı zamanda Aereos şirketinde Orta Doğu ve Afrika bölgesinden sorumlu satış ve pazarlama direktörü olarak ve MTU Maintenance şirketinde Türkiye ve Rusya satış müdürü olarak görev yapan Ömer Demir, Türk Telekom Grubu'nun uluslararası üyesi olan Türk Telekom International'a Türk Telekom Uluslararası Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

* Türk Telekom International, uluslararası veri, internet, fiber altyapı, toptan ses ve mobil dolaşım alanlarındaki faaliyet ve operasyonlarını yürütmektedir. Aynı şekilde Türk Telekom International'a ilişkin Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkında da bazı ülkelere komisyonculuk yapılması konusunda direktifler verdiği iddia edilmektedir.

* Her ne kadar Türk Telekom A.Ş.'nin büyük hissesi özel bankalara ait olsa da, yüzde 25'lik hissesi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, yüzde 5'lik hissesi ise Türkiye Varlık Fonu'na ait olması nedeniyle aşağıdaki soruların yanıtlanması kamuoyunun aydınlatılması bakımından önem arz etmektedir.

BAŞARIR'IN YANITLANMASINI İSTEDİĞİ SORULARI ŞUNLAR

– Daha önce havacılık ile ilgili tecrübesi olan, telekomünikasyon konusunda hiçbir tecrübesi olmayan ve daha önce Paramount Hotel'de kaldığı ortaya çıkan Savunma ve Sanayii Başkanı İsmail Demir'in oğlu olan Ömer Demir'in Türk Telekom Uluslararası Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasında siyasi bir etken var mıdır?

– Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in oğlu olan Ömer Demir, MTU Maintenance şirketinde görevine devam etmekte midir?

– Ömer Demir hakkında aylık 60 bin TL civarında maaş aldığı, kendisine Mercedes c200 markalı araba tahsis edildiği ve CEO seviyesinde harcama yetkisi olan kredi kartı tahsis edildiği iddiaları doğru mudur?

– Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı olan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın direkt satış yapılan ülkelere aracıların, komisyoncuların kurulması direktifi verdiği iddiaları doğru mudur? Eğer doğruysa bu komisyoncular, aracılar kimlerdir? Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın bu komisyoncularla bir çıkar ilişkisi olup olmadığı araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa sonuçları ne olmuştur?

– Söz konusu komisyonculuk yüzde 30'u devlete ait olan bu şirketin daha az kâr elde etmesinde bir etken değil midir?

-Komisyonculuk/aracılık iddialarının olduğu ülkeler hangi ülkelerdir?