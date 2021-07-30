CHP’li vekilden çarpıcı iddia: Kiralanan uçaklar ek ücret için ihbarı alır almaz uçmuyor

Yurt genelinde birçok noktada meydana gelen yangınlar ormanları küle çevirirken, Türkiye'nin yangın söndürme filosunun yetersizliği ve yangına müdahalede özelleştirme tartışma konusu oldu. Başka ülkelerden kiralanan yangın söndürme uçaklarına ilişkin bir iddiayı gündeme getiren CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, “Uçaklar ve helikopterler yangın ihbarını alır almaz uçmuyorlar. Neden mi? Çünkü uçtukları süre boyunca ek ücret alacakları için yangın ne kadar geç sönerse o kadar fazla ek ücret alacakları için yangın büyümeden müdahale edilmiyor. Bu iddialar doğru ise vahim bir durumdur” dedi.

SOZCU.COM.TR

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Türkiye genelinde birçok noktada orman yangınları meydana gelirken, söndürme çalışmalarında etkili araçlar olarak kabul edilen yangın söndürme uçağı sayısının yetersizliği tartışma konusu oldu.

Türk Hava Kurumu'nun (THK) hangarında bekleyen ve ihaleye sokulmayarak kullanım dışı bırakılan yangın söndürme uçakları da tekrardan gündeme geldi. Yangınlara, Türkiye’nin Rusya’dan kiraladığı uçaklar müdahale etti.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Kiralanan uçaklar ve helikopterlerin uçtukları süre boyunca ek ücret alacakları için yangın büyümeden müdahale edilmediği” iddiasını dile getirdi.

“O DÖNEMDE THK SİYASİ BİR KURUM DEĞİLDİ”

Türk Hava Kurumu'nun (THK) eskiden vatandaşlardan kurban derilerini topladığını, o derileri satıp, onunla yangın söndürme uçakları satın aldığını hatırlatan Yalım, şu ifadeleri kullandı:

* Yangın söndürme uçakları filosuna her yıl yeni bir uçak alır, eski uçakların bakımlarını yaparak, eski uçakları modernize ederek güncel teknolojiye uyarlar ve hazır tutardı.

* Bu uçaklar kendi ülkemizdeki yangınların yanı sıra diğer ülkelerde çıkan orman yangınlarına müdahale ederdi. O dönemde THK siyasi bir kurum değildi. İşini yapan bir kurumdu.

* O işe liyakati uygun kişiler başkan olarak atanır, o kişi de kurumun haklarını kollar, gözetir ve yönetirdi.

“THK GELİRLERİNİ KAYBETTİĞİ İÇİN YENİ UÇAK ALAMADI”

“AKP iktidarı geldi, durum değişti” diyen Yalım, şunları söyledi:

* Tek kurban derisini toplamaya yetkili kurum olan THK, kurban derilerini toplama yetkisi cemaatlere ve vakıflara resmen olmasa bile gayri resmi yöntemler ile bırakıldı. Yani cemaat ve vakıfların rahatlıkla deri toplamalarına izin verildi. Bu nedenle THK gelirlerini kaybettiği için yeni uçak alamadı, mevcut uçaklarının bakımını yapamadı.

* Böylelikle uçakların tüm yatırımları hangarlarda çürümeye terk edildi. Böylesi güzel çalışan bir kurum AKP’nin hırslarına talan edildi ve yenik düştü. Kayyum başkanlar tarafından idare edilir hale geldi.

Yalım, başka ülkelerden kiralanan yangın söndürme uçak ve helikopterlerine ilişkin flaş iddiayı şu şekilde dile getirdi:

“SADECE HANGARDA BEKLEDİKLERİ İÇİN KİRALAMA BEDELLERİ ÖDENİYOR”

* Şimdi ise bu uçakların boşlukları, yılın belli dönemlerinde İsrail ve Rus ülkelerine ait yangın söndürme uçakları ve yangın söndürme helikopterleri kiralanarak gideriliyor. Bu kiralama yöntemi ise şöyle çalışıyor: Uçaklar-helikopterler ilgili ülkelerden kiralanıyor. Belirli havaalanlarındaki hangarlara çekiliyor. Bu uçaklar-helikopterler sadece hangarda bekledikleri için kiralama bedelleri ödeniyor. Yangın çıktığında ise uçtukları saat sürecine göre ayrı bir ek ücret ödeniyor.

“YANGIN İHBARINI ALIR ALMAZ UÇMUYORLAR”

* Bu ücret her nedense uçak sahibi ülkeye ve şirkete göre değişiyor. Uçaklar ve helikopterler yangın ihbarını alır almaz uçmuyorlar. Neden mi? Çünkü uçtukları süre boyunca ek ücret alacakları için yangın ne kadar geç sönerse o kadar fazla ek ücret alacakları için yangın büyümeden müdahale edilmiyor. Bu iddialar doğru ise vahim bir durumdur.

“ORMAN YANGINLARINDAKİ KAYIPLARDAN SİZ SORUMLUSUNUZ”

* Elin yabancısı senin yanan ormanına değil, alacağı paraya bakar. Bu nedenle yerli ve milli olan THK derhal yapılandırılmalı, eski işlevine kavuşturulmalıdır. Saraya tahsisli bir kişinin emrine hizmet eden 8 uçak, 7 helikopterlik bir filo varken, ülkemize ait tüm vatandaşlarımızın hizmetine tahsisli bir yangın filomuzun olmayışı çok acıdır.

* Buradan yetkililere ve AKP saray iktidarına sesleniyorum. O ormanlarda çıkan yangınlarda yok olan ağaçlar ve canlıların ve de vatandaşlarımızın mallarının, canlarının kayıplarından siz sorumlusunuz. Derhal bu durum en kısa ayrıntısı ile gözden geçirilip tedbirler alınmalıdır.

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