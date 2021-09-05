CHP’li vekilden ‘mülakat’ tepkisi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, DSİ 9.Bölge Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün mülakatla işçi alımına tepki gösterdi. Alım yapılacak personelin 4 katı aday belirlendiğini belirten Erol, "Görünen o ki mülakatla alınacak personel AKP'li siyasilerin tercihleri ve referansları ile belirlenecek" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere Türkiye geneli 2005 kadroya Sürekli İşçi alınacak. DSİ 9. Bölge Müdürlüğü'ne ise çeşitli mesleklerden 72 kadroya Sürekli İşçi alınacağı bildirildi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ DSİ 9 Bölge Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne alınacak işçilerin mülakata tabi tutulmasına tepki gösterdi. Erol, kura sonrası alımlarda adaylar herhangi bir şaibe yaratmamak adına mülakata tabii tutulmamalıydı diye kaydetti.

“AKP’Lİ SİYASİLERİN TERCİHLERİYLE BELİRLENECEK”

Alımlarla ilgili açıklama açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Geçtiğimiz günlerde, Elazığ DSİ 9.Bölge Müdürlüğüne ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne daimi işçi alımı yapılacağını Elazığ kamuoyu ile paylaşmıştım. İşe alım sürecini herhangi bir parti ayrımı gözetmeden yürütmek, hemşerilerimizin kamuda hakkaniyetli bir şekilde istihdamını sağlamak biz siyasetçilerin işsizliğin en büyük problem olduğu Elazığ'da hemşehrilerimize borcumuzdur. Yapılacak personel alımlarının noter huzurunda kura yöntemiyle, şeffaf bir şekilde yapılması gerektiğini defalarca dile getirdim. Operatör alımı için uygulamalı mülakat yapılması anlaşılabilir, ancak burada da objektif kriterlerin olması gerekmektedir. Ama görüyoruz ki alım yapılacak personel sayısının 4 katı oranında aday kurallar belirlenmiş. Görünen o ki mülakatla alınacak personel AKP'li siyasilerin tercihleri ve referansları ile belirlenecek” diye konuştu.

“HEMŞEHRİLERİMİN HAKKINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Haksızlıklara neden olan bu tür uygulamalardan vazgeçilmelidir diyen Erol, “Bizim ısrarla dile getirdiğimiz gibi kura sonrası alımlarda adaylar herhangi bir şaibe yaratmamak adına mülakata tabii tutulmamalıydı. İşe alımlarda mülakata tabii tutulan adayların objektif kriterlerle seçilmediği zaten kamuoyunun malumudur. Gençlerimizi geleceksizliğe ve umutsuzluğa sürükleyen, liyakati ve adaleti ortadan kaldıran, haksızlık yaratan bu uygulamadan vazgeçilmelidir. Bilinmelidir ki; “Torpili olmayan,” yalnızca adalet isteyen hemşehrilerimin hakkına sahip çıkmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.