CHP’li vekilden valiye miting tepkisi: Bilet mi kestin, biletçi vali?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitingine 21 bin 500 kişinin katıldığını açıklayan Mersin Valisi Ali İhsan Su’ya, “Bilet mi kestin sayın Vali? Biletçi Vali, nereden biliyorsun bu sayıyı” diye sordu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Mersin'de düzenlediği mitingin ardından Mersin Valiliği, açıklama yaparak mitinge 21 bin 500 kişinin katıldığını öne sürmüştü.

“BİLET Mİ KESTİN SAYIN VALİ?”

Konuyla ilgili videolu bir açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya “Sana defalarca ‘AKP'nin değil, herkesin valisi ol' dedim” diye seslenerek şunları söyledi:

* Yüzbinler gelecek dedik ve geldi ama bu birilerini rahatsız etmiş. Miting öncesi mitingimizi engellemek için elinden geleni yapan, AKP il başkanı gibi davranan bir vali vardı.

* Görüyorum ki mitingten sonra da o vali iş başındaydı. Yine manipüle etmeye çalışıyor mitingimizi.

* Valiye göre 21.500 kişi varmış, hadi 20 bini, 21 bini de anladım ama 500 ne oluyor? Bilet mi kestin sayın vali? Biletçi vali nereden biliyorsun bu sayıyı?

“SEN MERSİN'DE KAÇ İŞSİZ VAR ONU SAY SAYIN VALİ”

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun AKP'nin sözcüsü gibi davrandığını ifade eden CHP'li Başarır, sölerini şöyle sürdürdü:

* Mersin'e hiç yakışmıyorsun. Sen benim ülkemde valilik yapabilecek bir insan değilsin. Sana defalarca AKP'nin değil, herkesin valisi ol dedim ama görüyorum ki sen AKP'nin sözcüsü olmaya devam ediyorsun.

* Çatlasanız da patlasanız da tüm Mersin, tüm Çukurova alanlardaydı. Onur duyduk, gurur duyduk. Sen de duy, sen de kabullen. Sen oradaki insanları sayma. Mersin'de kaç tane aç insan var, kaç işsiz var, sağlık, ekmek ihtiyacı olan kaç tane insan var onu say sayın vali.

* Sen güvenliği, asayişi sağla. Sen AK Parti İl Başkanı değil, sözüm ona sen Mersin valisisin. Bunu artık anla ama şunu bil ki gideceksin! Ben Mersin Milletvekili olarak senin gitmen için elimden gelen her şeyi yapacağım.

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