CHP’li vekiller bu kez otobüsle şehri gezip vatandaşı mitinge çağırdı
Cumartesi günü gerçekleşecek miting öncesinde CHP'li vekiller otobüsle Mersin sokaklarını turlayıp vatandaşı mitinge davet etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TL'nin tarihi değer kaybı ve artan hayat pahalılığının ardından CHP'nin Mersin'de miting düzenleyeceğini duyurmuştu.
4 Aralık günü Mersin'de eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında yapılması planlanan etkinliğin sloganı ‘Milletin Sesi’ olarak belirlendi. Aralarında milletvekillerinin de bulunduğu CHP heyeti kentin sokaklarında gezerek vatandaşı mitinge çağırmaya devam ediyor.
VATANDAŞA SESLENDİ
CHP Genel Başkan Yardımcımısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumartesi günü düzenlenecek miting öncesinde otobüsle kenti turladı. Mikrofonu eline alan Veli Ağbaba vatandaşı mitinge davet etti.
PAZARA GİTMİŞLERDİ
CHP heyeti geçtiğimiz günlerde bir semt pazarına giderek vatandaşı tek tek mitinge davet etmişti.