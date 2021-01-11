Erman Toroğlu hakkında suç duyurusu

Fahrettin Öztürk/SÖZCÜ

A Spor kanalında ‘Devre Arası’ isimli programda yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu’nun Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica’yı eleştirirken sarf ettiği “O teknik adam var ya tam tiyatro. Böyle bir tiyatro görmedim ben. Burayı ne zannediyor? Böyle çingenelik olur mu ya, çingenelik. Affedersin, çingenelik bu. Ne diyeyim abi, ne taraftan tutsam o tarafa kötü gidiyor. Ne bileyim abi, ne diyeyim, dilenci mi diyeyim ya, dilenci diyeyim” sözleri hakkında İzmir CHP Milletvekili Özcan Purçu ile Roman vatandaşlar İstanbul Adalet Sarayı'nda suç duyurusunda bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu, Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına CHP İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Sezgin Tanrıkulu, Güzel Parti Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca Öztürk, Roman Dernek Başkanları ve birçok roman vatandaş katıldı.

“KULLANILAN İFADELER ROMAN VATANDAŞLARIMIZIN GURURUNU YARALAMIŞTIR”

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purcu yaptığı açıklamada, “A Spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun program sırasında kullandığı ırkçı, ayrılıkçı ve aşağılayıcı ifadeler Roman vatandaşlarımızın gururunu, onurunu zedelemiştir. Toroğlu'nun konuşması esnasında ‘çingene' yerine ‘dilenci' ifadesi ile düzeltme çalışması, Roman vatandaşlarımızı derinden yaralamıştır” İfadelerini kullandı.

“SEN DE ROMAN OLARAK DOĞABİLİRDİN”

Purcu, konuşmanın devamında, “İnsanı ayıran insan değildir, Yıllardır yoksulluk, açlık, yaşam ve geçim derdiyle uğraşan Romanlar bir de sizin ötekileştirmelerinizle, ayrımcılığınızla mı uğraşsın. Toroğlu'na sormak isterim; Sen de Roman olarak doğabilirdin, suçladığın insanların suçu Roman olarak dünyaya gelmek mi?” diyerek, “Toplumumuzda hala kavgaları, köyü olayları, kötü kişileri betimlerken ‘Çingene' ifadesi kullanılarak bir topluluğa yönelik küçük düşürücü, yaftalayıcı, önyargı içeren tanımlamalar yapılmaya devam edilmekte” dedi.

CHP'li vekiller ve Roman vatandaşlar, ‘Devre Arası' adlı programda yorumcu olan Erman Toroğlu'nun program sırasında Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica'ya yönelik “Böyle çingenelik olur mu ya, çingenelik. Affedersin, çingenelik bu. Ne diyeyim abi, ne taraftan tutsam o tarafa kötü gidiyor. Ne bileyim abi, ne diyeyim, dilenci mi diyeyim ya, dilenci diyeyim” sözleriyle Roman vatandaşları aşağıladığını belirterek Toroğlu hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçunu işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulundu.