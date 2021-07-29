CHP’li vekillerden Bakan Pakdemirli’ye çağrı: ‘Biraz yüzün varsa istifa et’

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, ormanlar cayır cayır yanarken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin sadece konuşup seyretmekle yetindiğini söyledi. Yangınlara müdahale edecek uçak yokken, THK'nın uçaklarının hangarlarda çürümeye terk edildiğini kaydetti.

Bülbül, “İki yıldır THK uçaklarıyla yangın söndürme uçak ihalelerine sokulmuyor. Bakanlık ihalelere katılma şartı olarak THK'nın elindeki uçakların 4 bin 900 litre su kapasiteli olmasını yeterli görmüyor ve şartnameye minimum 5 bin litre şartı konularak THK'nın ihaleye girmesi engelleniyor. Yani 100 litre bahane ediliyor. Bu şartnameyi hazırlayan yetkililer suç işlemiştir. Kimlerin adamlarıdır? Bu ihale kimlere peşkeş çekilmek istenmiştir? Hesabı mutlaka sorulacaktır” dedi.

“YANGINA UÇAK YOK, PİKNİĞE 8 UÇAK VAR”

CHP'li Süleyman Bülbül, Rusya'dan günlüğü 1.3 milyona kiralanan uçakların parası ödenmediği için gönderilmediğini hatırlatarak şunları söyledi:

* Uçak almaya para yok, kiralayamaya para yok, olan uçaklar hangarda kaderine teslim. Ülke yangın yerine dönmüş ama Saray'daki tek adam Kıbrıs'taki pikniğe 8 uçakla gitmekte bir beis görmüyor.

* Yangına iki uçakla müdahale et ama Kıbrıs'a pikniğe 8 uçakla git. İtibardan tasarruf olmaz ama yangın uçağından tasarruf olur.

* Sayın ithalat bakanı Bekir Pakdemirli, biraz yüzün varsa istifa et. Birkaç gün sonra elinde çayla yangın yerine gidip çay da dağıtır bunlar. Çünkü artık kızaracak yüzleri, utanacak halleri kalmadı.

“UTANMAN, ARLANMAN VARSA DERHAL İSTİFA ET”

Yangın söndürme çalışmalarını Marmaris’te takip eden CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise şöyle konuştu:

* İş bilmez yöneticilerimizin elinde memleketimiz heba oluyor. Ben buradan Tarım ve Orman Bakanı'na sormak istiyorum.

* 100 kere söyledik, soru önergesi verdik. Bu uçaklar nerede? 9 tane filo alınıyor bu ülkeye. 630 milyon liraya buraya saray yapılıyor. Nerede bu uçaklar?

* Tarım ve Orman Bakanı'nın biraz utanması, arlanması varsa derhal istifa etsin. Elbette burada bir sabotaj, kundaklama varsa bunun hesabı sorulur.

* Ancak yanan orman yandı, canlılar bitti. Bunun hesabını kim verecek? Yazıklar olsun. Saraya gelince para var ama uçak almaya para yok. Bu inadınız niye? Bunun mutlaka hesabını soracağız.

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