CHP’li Veli Ağbaba: İktidar asgari ücretlileri ülkenin vatandaşı olarak görmüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, hazırladığı raporda yüzde 65’e varan kira zamlarının asgari ücretlilerin barınma giderlerini karşılayamayacak hale getirdiğini belirtti. Ağbaba, "İktidar asgari ücretlileri ve ailelerini bu ülkenin birer vatandaşı olarak görmemektedir" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, artan kira fiyatları ile asgari ücretlilerin yaşadığı barınma sorununa dikkat çekti. Ağbaba, İstanbul'da asgari ücretle geçinen bir ailenin, ev kirasını karşılamak için 924 TL'ye daha ihtiyaç duyduğunu, Ankara'da ise bir asgari ücretlinin 1933 TL ortalama bir ev kirası verdikten sonra elinde kalan 892 TL ile bir ay geçinmek zorunda kaldığını kaydetti.

“AÇLIK SINIRI 3 BİN TL’YE DAYANDI”

Türkiye'de 2 bin 825 TL asgari ücretin ağustos ayına göre açlık sınırı altında yer aldığına dikkat çeken CHP’li Veli Ağbaba, şöyle konuştu:

“Asgari ücretliler ne sofrasını kurabiliyor ne de ev kirasını verebiliyor. Türk-İş araştırmasına göre açlık sınırı ağustos ayında 2 bin 926 TL'ye yükselerek 3 bin TL'ye dayanmış durumdadır. Üstelik bu tutar sadece bir asgari ücretlinin ailesi ile sağlıklı ve dengeli beslenmesi için harcaması gereken asgari tutardır ve barınma masrafı buna dahil değildir. Kira masraflarını da dâhil ettiğimizde 10 milyon asgari ücretli ve ailesi için ortaya devasa bir açlık ve barınma sorunu çıkıyor. İstanbul'da ev kira fiyatları bir yıl içinde ortalama en az yüzde 63, Ankara'da ise ev kira fiyatları ise yine ortalama en az yüzde 35 oranında artmıştır. Asgari ücretteki artış oranı ise bir yılda sadece yüzde 21 oranındadır” dedi.

“ORTALAMA BİR EV KİRASİ BİN 933 TL’YE YÜKSELDİ”

İstanbul'da ortalama ev kirası ağustos ayında ‘'sahibindex'' sitesinin verilerine göre ortalama 3 bin 749 TL olurken, Ankara'da ise yine ağustos ayında ortalama bir ev kirası bin 933 TL'ye yükselmiş durumda. Yani İstanbul'da asgari ücretle geçinen bir aile, ev kirasını karşılamak için 924 TL'ye daha ihtiyaç duymaktadır. Ankara'da ise bir asgari ücretli bin 933 TL ortalama bir ev kirası verdikten sonra elinde kalan 892 TL ile bir ay geçinmek zorunda kalıyor. İktidar, 10 milyon asgari ücretliyi ve ailesini bu ülkenin vatandaşı olarak görmüyor! AKP Genel Başkanı Erdoğan, asgari ücreti her defasında 16 kat arttırdık diyor ama asgari ücretlinin açlık sınırı altında yaşadığından bahsetmiyor.”

“İKTİDAR ASGARİ ÜCRETLİLERİ ÜLKENİN VATANDAŞI OLARAK GÖRMEMEKTEDİR”

Ağbaba, “Erdoğan'ın sözleri basit bir matematik hesabı için doğru olabilir lakin bir gerçek varsa oda, asgari ücretlilerin ne evinin kirasını ödeyebildiği ne de sağlıklı ve dengeli beslenebildiğidir. Bir asgari ücretli, dengeli ve sağlıklı beslenmek istese evinin kirasını ödeyememekte, evinin kirasını ödese bu seferde mutfak alış verişini yapamamaktadır. Âdeta asgari ücretliler ya açlık ya da sokakta kalma tercihi ile yaşamaktadır. Bir başka deyişle iktidar asgari ücretlileri ve ailelerini bu ülkenin birer vatandaşı olarak görmemektedir” ifadelerini kullandı.

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