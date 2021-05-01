CHP’li Veli Ağbaba’dan ‘alkol yasağı’ tepkisi: Valiler suç işliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “tam kapanma” kararının alınmasının ardından 17 Mayıs'a kadar Valilikler İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alkol satışının yasaklanmasına tepki göstererek, “Bugün yaşananlar hepimize gösteriyor ki laik devletin düşmanlarının teokratik devlet özlemleri ifşa olmuştur, ortaya çıkmıştır” diye kaydetti.

“AKP GENELGEYLE YAPAMADIĞINI VALİLER ELİYLE YAPIYOR”

‘AKP genelge ile yapamadığını Valiler eliyle yapıyor' diyen Ağbaba, “Valilerin başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurullarından alınan kararlar, AKP'nin genelge ile yapamadığını, İl başkanı gibi çalıştırdığı Valiler eliyle yaptırmasıdır. Alınan bu kararlar, direkt özel yaşama, kişi hak ve hürriyetlerine müdahaledir. Yazılı hiçbir yasa maddesine dayandırılmayan ve bu nedenle hukuka aykırılık söz konusuyken, yasağın alt yapısını hazırlamak için İl Hıfzıssıhha kurullarının kullanılması da ayrı bir tartışma konusudur. Tamamen keyfi tamamen hukuk dışı, alınan kararlar hukuk devleti değil çadır devleti kuralları!'nı ortaya koyuyor. 'Şahsım öyle istedi öyle olacak!' deniliyor. Bugün yaşananlar hepimize gösteriyor ki laik devletin düşmanlarının teokratik devlet özlemleri ifşa olmuştur, ortaya çıkmıştır. Alkollü içeceklerin yasaklanması Anayasa'nın 14. Maddesine aykırıdır. Anayasa hükümlerinden hiçbirisi devlete veya kişilere, Anayasa ile tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesine ya da Anayasa'da belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz. Ve yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 18. Maddesine de aykırılık teşkil eder” diye kaydetti.

“İNSANLAR 17 GÜN NE YİYECEK DEMEYENLER NE İÇECEĞİNE KARIŞIYOR!”

Alkol yasağının hukuka aykırı olduğunu belirten Ağbaba, “Tüm işyerlerini bir kuruş destek vermeden kapatanlar, bu insanlar 17 gün ne yiyecek diye düşünmeyenler ne içeceğine de müdahale edemez. Kişi hak ve hürriyetlerine aykırıdır. Kimsenin özel yaşamına, ne yiyip içtiğine karışamazsın. Anayasa'da belirlenmiş hakları kafana göre çıkardığın bildirilerle sınırlayamazsın. Alkollü ürünler satış yasağı kararının salgınla mücadeleyle bir ilgisi yoktur, tamamen ideolojiktir, hayat tarzına müdahalesinin açıkça örneğidir. Alınan bu yasak kararları hiçbir şekilde kabul edilemez! Açıkça hukuka aykırıdır ve bununla ilgili gereken tüm itirazlarımızı tüm platformlarda yapacağız” ifadelerini kullandı.

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