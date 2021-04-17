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CHP’liler Ankara’da endişe yaratan temel kazısını inceledi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat temel kazısı yapılan mahallede CHP temsilcileri incelemelerde bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:03, 17/04/2021
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CHP’liler Ankara’da endişe yaratan temel kazısını inceledi

Ankara’nın Çankaya ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Tevekküller Sokak'ta bitişiğinde inşaat temel kazısı atılan Saadet Apartmanı’nın temelinden aşağıya toprak kayması sonucu bina tahliye edilmişti.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP’li belediye meclis üyeleri ile birlikte Cebeci Çamlıtepe Mahallesi Tevekküller Caddesi’nde endişeye neden olan inşaat alanında, uzmanlarla birlikte incelemelerde bulundu.

Aynı mahallede inşaat kazısı sırasında ağır hasar gören Açelya Apartmanı yıkılmıştı.

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