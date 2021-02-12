CHP’liler o kitapçıkların dağıtımına yeniden başladı

Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği, CHP’nin “Arpalık Aile Şirketi” ve “10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası” kitapçıkları hakkında ‘basım dağıtım ve satış yasağı getirilmesi, el konulması ve toplatılması’ kararı vermiş, il başkanlığındaki kitaplara polis ekipleri tarafından el konulmuştu.

Duruma tepki gösteren CHP'liler bir üst mahkeme olan Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulunmuştu. Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği, CHP'yi haklı bularak, geçen yıl aralık ayında kitapçıkların ‘basım dağıtım ve satış yasağı getirilmesi, el konulması ve toplatılması’ kararlarının yürütmesini durdurdu. Kararın ardından savcılıktan kitapçıkları teslim alan CHP'liler yeniden dağıtıma başladı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez şu ifadelere yer verdi: Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği’nce “Arpalık Aile Şirketleri” ve “Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası” kitapçıkları sakıncalı görülerek toplatılmıştı. Bir üst mahkeme olan Kırşehir Sulh Ceza Mahkemesi'ne dava açılmış, adı geçen mahkeme kararı durdurmuş ve dağıtımını serbest bırakmıştı. Kitapları savcılıktan alarak Nevşehir merkezdeki esnaflara dağıtımını yaptık. Ayrıca esnaflarımızın sorunlarını dinledik. Emeği geçen gençlik kollarımıza, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederiz.