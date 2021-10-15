CHP’lilere broşür gözaltısı
Beyoğlu’da ‘SaBıKa Holding’ broşürü dağıtan CHP İlçe Yöneticileri, 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyette götürülen 3 CHP'li yönetici, ifadelerinin savcılık tarafından alınacağı bildirilerek serbest bırakıldı.
İstanbul Beyoğlu'nda ‘SaBıKa Holding' başlığı taşıyan broşürler dağıtan CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Ali Asker Ekici, İlçe Sekreteri Tuğba Güçtekin ile İlçe Yöneticisi Gökhan Akgül, ‘Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle gözaltına alındı.
SERBET BIRAKILDILAR
Polis aracına bindirilerek emniyete götürülen Ekici, Güçtekin ve Akgül, ifadelerinin savcılık tarafından alınacağı gerekçesiyle serbest bırakıldı.
CHP'li 3 yöneticinin de daha sonra İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye gidecekleri öğrenildi.
Daha önce de Ankara ve İstanbul Kadıköy'de aynı broşürü dağıtan CHP'liler gözaltına alınarak serbest bırakılmıştı.