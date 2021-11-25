CHP’lilere ekonomiden dert yanan vatandaş: Erken seçim değil, hemen şimdi seçim istiyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve beraberindeki 30 milletvekili, Nevşehir’de vatandaşlarla buluştu. Ekonomiden ve üst üste gelen zamlardan dert yanan vatandaşlar, “19 yıl sonunda bizi bu hale getirdiler. Bundan sonra da düzeleceğini sanmıyoruz. Erken seçim değil, hemen şimdi seçim istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ

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CHP Enerji ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki 30 CHP milletvekili ve PM üyelerinden oluşan heyet; esnaf, çiftçi, sendikalar, meslek örgütleri, ticaret odaları, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmek üzere Nevşehir'e geldi.

Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği CHP heyeti ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'a hayat pahalılığı ve zamlardan dert yandı.

“ÜLKE BATTI”

CHP heyetiyle karşılaşan emekli bir vatandaş, “4 yıldır ayakkabı alamıyorum. Ayağımdaki ayakkabıyı da oğlum aldı. Neden bir erken seçim yapılmıyor? Vatandaş olarak biz bir an önce sandığa gidilmesini istiyoruz. Kendim emekliyim, ülke battı” dedi.

“HİÇ BİR SÖZLERİNE İNANMIYORUZ”

Pazar yerinde ailesiyle birlikte alışveriş yapan bir vatandaş ise, “Biz erken seçim gecikti bile diyoruz. Erken seçim değil, hemen şimdi seçim. Yeter artık şuramıza kadar geldi. 19 yıldır bizi bu hale onlar soktu. Şimdiye kadar düzeltmedilerse bundan sonra hiç düzelmez. Biz hiçbir sözlerine inanmıyoruz” ifadelerini kullandı.

“GELSİN DE GÜBRESİZ EKİM YAPTIĞIMI GÖRSÜN”

40 yıldır esnaflık yaptığını ve 2 sene önce iş yerini kapattığını söyleyen bir başka vatandaş ise, “Yeter artık. Ben çiftçilik de yapıyorum. Gelsin de bana bir avuç gübre versin. Üre 12 bin lira olmuş. Gelsin de gübresiz ekim yaptığımı görsün. Öyle televizyondan konuşmaya benzemez o işler” siteminde bulundu.

Köy hizmetlerinden emekli olduğunu söyleyen bir başka vatandaş ise, “Hemen şimdi sandığı getirsin, vatandaş memnunsa yine o seçilsin. Ama değilse değişsin” şeklinde konuştu.

“HALKIN ALIM GÜCÜ YOK”

Pazar tezgahında soğan alan bir vatandaş ise yapılan zamma isyan ederek, “Geçen sene 50 liraya aldım şey şimdi 165 lira. Çiftçi ölmüş ama emekli tümden ölmüş. Emekliyiz aldığımız 2 bin lira maaş onu da buraya verdim gidiyorum” ifadelerini kullandı.

Bir pazarcı esnafı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Hayat çok pahalı. Halk geliyor tek tek seçiyor. Gücü yetmiyor halkın” dedi.

“HER ŞEYİMİZ ZAM OLDU”

Pazarda alışveriş yapan yaşlı bir kadın, “Hiçbir şey alamıyoruz. Markete gidiyoruz 150- 200 lira harcıyoruz. Akşama ne pişireceğiz diye düşünüyoruz. Halimiz ne olacak bilmiyoruz. Halimiz çok kötüye gidiyor. Yönetenlerde bizi duymuyor. Duysalar belki biraz vicdana gelirler. Her şeyimiz zam oldu. Bir seçim olmasın çünkü Tayyip'i çok seviyoruz ama geçinemiyoruz. Her şeyi pahalılaştırdı” şeklinde konuştu.

“MHP'LİYİM AMA OY VERMEYECEĞİM”

MHP'li olduğunu ancak bir daha oy vermeyeceğini söyleyen bir yurttaş ise, “Bu saatten sonra CHP ya da İYİ Parti'ye oy vereceğim. MHP erken seçime kükresin ama yarın kafası bozulursa seçime ilk o gider. Bizleri o çok tuzağa düşürdü” dedi.

“HİÇ KİMSENİN EKONOMİNİN DÜZELECEĞİNDEN UMUDU YOK”

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, şunları söyledi:

* Esnafın, çiftçinin derdini dinliyoruz. Odaları, dernekleri, demokratik kitle örgütlerini ziyaret ediyoruz. Herkes kan ağlıyor.

* Vatandaş erken seçimde söz birliği yapmış. AKP’linin de, MHP’linin de, hiç kimsenin ekonominin düzeleceğinden umudu yok.

* Çiftçiyle, esnafla, emekliyle görüştük. Vatandaş ‘tek çıkış yolu erken seçim' diyor.

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