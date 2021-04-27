CHP’nin 23 Nisan mesajını okuyan belediye görevlisi, süresiz izne çıkartıldı

Karacasu CHP ilçe örgütü üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm partilerin kutlama mesajını okuyan belediye anons görevlisine, 23 Nisan mesajını verdi.

Mesajın okunmasının ardından ilçede AKP ve MHP'liler, mesajda kullanılan bazı ifadelere tepki gösterdi. Emniyet görevlileri ilanı okuyan belediye personeli T. Ş.'nin ifadesini aldı. Başkan Zeki İnal, bugün yaptığı açıklama ile T. Ş.‘nin süresiz olarak ücretsiz izne çıkarıldığını bildirdi.

İŞTE CHP’NİN KUTLAMA MESAJI

CHP’nin hazırladığı 23 Nisan mesajında şu ifadelere yer verildi:

* Ulusal Egemenliğimizin sembolü olan Gazi Meclis'in açılışının 101. yılını kutlamaktayız. Ulusal Egemenliğin Millete verildiği bu kutsal günde, ne yazık ki bugün geldiğimiz nokta ise tek bir kişide toplanan sınırsız yetki ve Anayasa tanımayan bir anlayışın hakim olduğunu görmekteyiz.

* Milletin seçtiği vekillerin bile söz hakkının kesildiği, fezlekelerle adeta Millet iradesini hiçe sayan bir anlayışın yönetimindeyiz. Ulusal egemenliğin tekrardan parlamentoya verilerek milletin gerçek iradesinin gerçekleşeceğine inancımız tamdır.

* Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza bugünü armağan eden Ulusal Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Yurtta Barış, Cihanda Barış anlayışıyla Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarız.

MHP'Lİ BAŞKAN KINADI

Başkan Zeki İnal, yaptığı yazılı açıklamada halkın iradesine saygısızlık yapıldığını belirterek CHP’nin 23 Nisan mesajına tepki gösterdi. İnal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla yaşanan ilan krizi sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

* Yüzde 51.41 oy çokluğu ile halk iradesiyle yürürlüğe giren anayasa ile ilgili mesnetsiz cümlelerle açıklama yapanlar, halkın iradesine saygısızlık yapmıştır.

* Bu tarz komplolarla Cumhur ittifakına zarar vermeye çalışanlara bir kere daha sesleniyorum. Cumhur ittifakını yıkamayacaksınız.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ve yeni anayasa hakkında yapılan mesnetsiz iddiaları kınıyorum. Gerçekleşen bu konu yaşandığı sırada 23 Nisan kutlamalarında bulunduğum fırsat bilinerek CHP İlçe Başkanlığı tarafından belediyedeki nöbetçi personele ilan edilmek üzere verilen dilekçe, kontrol edilmeden sorumsuzca personel tarafından okunmuştur.

* Konuyla ilgisi olan personel, 24 Nisan 2021 tarihinden itibaren sürekli ücretsiz izne ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarım.