CHP’nin alternatif töreninde AKP çelengi şaşkınlığı

CHP Manisa İl başkanlığı önderliğinde ve sivil toplum örgütlerinin katılımlarıyla Manisa’da 30 Ağustos Zafer bayramı sebebiyle alternatif kutlama töreni yapıldı. Törende sivil toplum örgütlerinin çelenklerini arasında AKP Manisa İl Başkanlığı’nın çelengi şaşkınlık yarattı.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle sabah saatlerinde gerçekleştirilen resmi protokol kutlama törenin ardından CHP Manisa il başkanlığı önderliğinde sivil toplum örgütlerinin katılımlarıyla alternatif kutlama töreni gerçekleştirildi. Alternatif kutlama törenine CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP'li Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçe başkanları, partililer ve ADD başta olmak üzere bir çok sivil toplum örgütü ile sendika temsilcileri katıldı.

CHP Manisa İl başkanlığı önünde toplanan yaklaşık 300 kişilik kalabalık gurup ellerinde Türk Bayrakları ve orkestra eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'nın önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında ‘Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atıldı.

AKP'NİN ÇELENGİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Yürüyüş ardından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'nın önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Çelenk sunma töreninde partililer şaşkın bir tablo ile karşılaştı.

Bir grup AKP'li alternatif çelenk sunma töreni sırasında AKP Manisa İl Başkanlığı'nın çelengini sivil toplum örgütlerinin çelenklerini arasına bırakıp gitti. Bir grup partilinin AKP'nin çelengine tepki göstermesine karşın, partili yöneticiler yerinde bırakılmasına karar verdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasını ardından başka CHP olmak üzere törene katılan sivil toplum örgütleri anıta çelenklerini sunarken, AKP'sinin çelengi ise ortada kaldı.

“CUMHURİYETİN DEĞERLERİNE SALDIRANLARIN HESABI İLK SEÇİMDE SANDIKTA GÖRÜLECEKTİR”

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban törende yaptığı konuşmada, 20 yıllık AKP iktidarı döneminde Atatürk'ün ilkelerine ve cumhuriyetin değerlerine savaş açıldığını ifade ederek, parti olarak buna müsaade etmediklerini söyledi.

CHP İl Başkanı Balaban yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

* 30 Ağustos emperyalizme karşı vurulan bir darbedir. 30 Ağustos dünyada ezilen hakların önderliğinde başlatılan kıvılcımın ta kendisidir. 30 Ağustos mazlumların direnişinin kıvılcımıdır. 30 Ağustos Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu ve hep öyle kalacağını kanıtlamıştır.

* Bizler bugüne kadar anti emperyalist mücadelede dünyaya örnek olmuş bir partiyiz. Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren, bu ülkeyi kuran, ülkeyi çağdaş, uygarlık düzeyine eriştiren ve eriştirecek olan tek partiyiz.

* 20 yıldır AKP iktidarında Cumhuriyet değerleri ve Atatürk ilkeleriyle savaşılıyor. Ama bizler olduğumuz sürece Cumhuriyet değerleri ile hesaplaşanlar başarılı olamayacaktır. Atatürk ile hesaplaşanlar başarılı olmayacaktır.

* Bu ülkede laikliği, cumhuriyeti ve çağdaşlığı savunanlar son sözü söyleyecektir. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Atatürk'ün kurduğu ülkenin yağmalanmasına seyirci kalanların ve cumhuriyetin değerlerine saldıranların hesabı ilk seçimde sandıkta görülecektir.”

“CUMHURİYET VE ATATÜRK İLE SAVAŞI OLANLARIN BİZİMLE DE SAVAŞI VARDIR”

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise törende yaptığı konuşmada dünyanın esas düşmanının emperyalizmin olduğunu belirterek, gelecek nesillere bu düşmanın en iyi şekilde anlatılması gerektiğini savundu.

20 yıllık AKP iktidarı döneminde Atatürk ilkelerine ve cumhuriyetin değerlerine yönelik savaş açıldığının altını çizen CHP'li Bakırlıoğlu sözlerine şöyle devam etti; “Atatürk'ü unutturmaya çalışanlar şunu bilsinler ki onların bu boşuna çabaları bizim Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin etrafından çok kenetlenmemize yol açmaktadır. Atatürk biat etmek değil, birey olmaktır. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet değerleriyle ve ilkeleriyle savaşı olanların unutmasınlar ki bizimle de savaşı vardır. Bundan önce karşılarında olduğumuz gibi bundan sonrada karşılarında olmaya devam edeceğiz. Onlar en kısa sürede sandıkta gereken cevabı alacaktır.”

Konuşmaların ardından törene katılanlar Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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