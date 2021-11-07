CHP’nin Gençlik Kolları Başkanı belli oldu

16. Olağan Genel Kurultayı'nda CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na Gençosman Killik seçildi. Killik, "Konyalı bir memur çocuğuna, emek vererek Gençlik Kolları Genel Başkanı olabilme imkanı veren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve bunu oylarıyla mümkün kılan tüm gençlik iradesine teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Gençlik Kollarının 16. Olağan Genel Kurultayı bugün yapıldı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen kurultayın Divan Başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurultaya katılarak konuşma yaptı. Kurultayda CHP'nin Gençlik Kolları Başkanlığı için seçim yapıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde oy verme işleminden sonra sayıma geçildi.

414 OYUN 383'İNİ ALAN KİLLİK BAŞKAN SEÇİLDİ

414 delegenin oy kullandığı kurultayda, 383 oy alan Gençosman Killik, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına seçildi.

“KONYALI BİR MEMUR ÇOCUĞUNA EMEK VEREN KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜRLER”

Seçimin ardından sosyal medya paylaşımında bulunan Killik, “Konyalı bir memur çocuğuna, emek vererek Gençlik Kolları Genel Başkanı olabilme imkanı veren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na ve bunu oylarıyla mümkün kılan tüm gençlik iradesine teşekkür ederim” dedi. Killik, paylaşımında ailesi ve Kılıçdaroğlu ile fotoğrafını paylaştı.

GENÇOSMAN KİLLİK KİMDİR?

Aslen avukat olan Gençosman Killik’in özgeçmişi şöyle:

İlk öğrenimini Aydın Yenipazar’da, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde lisans, Selçuk Üniversitesi Özel Hukuk bölümünde yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

İlginizi Çekebilir CHP'den 'iktidar için eğitim' toplantısı: YÖK'ü kaldıracağız