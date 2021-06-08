CHP’nin ‘mafya-devlet ilişkisi araştırılsın’ önergesi reddedildi

CHP'nin, ‘mafya-devlet ilişkisinin' araştırılması için verdiği önerge Meclis'te reddedildi.

“DEVLET ÇÜRÜYOR, ARAŞTIRALIM”

Önerge sahibi CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, bir mafya aktörünün videolarının Türkiye'nin gündemi belirlediğini ifade ederek, şunları söyledi:

* Milyonlarca kişi izliyor, izleyemeyenler izleyenlere ‘neler söyledi?' diye soruyor. Türkiye'nin gündemini belirleyen bu videolara karşı maalesef, başta cumhuriyet savcıları oturuyor, iddia konusu ilgililer susuyor, iktidar susuyor ama bu millet her gün bunu konuşuyor.

* Cumhuriyet savcıları tarafından soruşturma başlatılması gerekiyor ama onlar oturmuş talimat bekliyorlar. Bu iddialarla ilgili deniyor ki: ‘Bir mafya liderinin ihbarlarına mı itibar edeceğiz?' Hukukta ‘şunlar ihbar eder' diye bir kural yoktur.

* Devlet şu anda çürüyor, araştıralım, suçsuz olanları aklayalım, suçluları cezalandıralım, daha doğrusu yargıya götürelim.

“27 YILLIK SAVCI OLARAK SESLENİYORUM”

Siyasete girmeden önce 27 yıl savcılık yaptığını hatırlatan Zeybek, yargıya çağrıda bulundu:

* Yirmi yedi yıl cumhuriyet savcılığı yapmış bir milletvekili olarak buradan cumhuriyet savcılarına sesleniyorum: Eğer vicdanınız varsa ve ‘Görevimizi kanuna göre yapıyoruz' diyorsanız, talimatları beklemeyi bırakın, derhâl harekete geçin; aksi takdirde, bu devletin çürümesinin ortağı olursunuz.

* Sayın savcılar, korkmayın, korkaklar adalet dağıtamaz. Bir suç örgütü elemanı devleti suçluyor, devleti tehdit ediyor, devletin görevlilerini tehdit ediyor, hiç kimse konuşamıyor.

“BAKAN SUÇ İŞLİYOR”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bazı iddiaları ‘savcılara anlatırım' diyerek suç işlediğini savunan Zeybek, “İçişleri Bakanı diyor ki: ‘Savcı isterse söyleyeceğim' Kaç gün oldu ya! Daha hâlâ açıklanmadı. Daha ne bekliyoruz ya! İçişleri Bakanı şu anda suç işliyor. TCK'nın 279. maddesi çok açık kamu görevlilerinin suçu bildirmemesi suçtur. Suçsuzlardan sorulsun demiyoruz, bu ilişkiye girenlerden hesap sorun. Sormazsanız bu devletin çöküşünün sorumlusu olursunuz” dedi.

“KİRLİ SENARYOYA ALET OLMAYIN”

Önergeye karşı AKP'nin görüşlerini açıklayan İzmir Milletvekili Mahmut Atila Kaya, 2002'den önce yaşanan mafya olayları ve mafya liderlerine değinerek şunları söyledi.

* Türkiye'yi saran mafyayı biz çökerttik. Bu AKP iktidarları döneminde mafyaya, çeteye hiçbir müsamaha bırakılmamış ve hiçbir çeteleşmeye Cumhurbaşkanımız liderliğinde de müsaade edilmemiştir.

* Çetelerin, mafyaların, bu tip yapıların bir vesayet odağı olarak güçlenmesine ve hiçbir biçimde devleti, siyaseti toplumu baskı altına almasına müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.

* Soyut iddialarla Türkiye Cumhuriyeti devletinin düşmanlarının, mafyacıların, çetecilerin, FETÖ’cülerin çalıştığı algıya, kirli senaryoya alet olmayın.

“10 BİN DOLARI AÇIKLAYIN, HEPİMİZ ZAN ALTINDAYIZ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi açıklanmadığı sürece tüm milletvekillerinin zan altında kalacağına dikkat çekti.

Altay, “Bu 10 bin doları alan siyasetçinin adı açıklanmadığı müddetçe hepimiz zan altındayız. Cumhurbaşkanının yerinde olmak istemezdim. Bir tarafta, İçişleri Bakanı örtülü bir şekilde Cumhurbaşkanına aba altından sopa gösteriyor; bir tarafta da suç örgütü yöneticisi, Cumhurbaşkanına aba altından sopa gösteriyor. Bakalım, hangisine teslim olacak?” diye konuştu.

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