Çiftçi çareyi gübresiz ekim yapmakta buldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübresiz buğday ekimi yapılan tarlalarda çiftçilerle bir araya gelip sorunlarını dinledi. Üreticiler, aşırı zamlar nedeniyle rekolte kaybı olmasını göze alarak tarlaya gübre atamadıklarını söyledi.

Sozcu.com.tr

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CHP Milletvekili Gürer, iktidara çağrıda bulunarak, “Üreticiye gübre ve mazot desteği verildiği günün ertesi gün zamlarla eriyor. Yeterli gübre ve mazot desteği verilmelidir. Aksi takdirde bu yıl rekolte ciddi oranda düşer. Ülkede daha önce olmadığı kadar buğday açığı ortaya çıkar” uyarısında bulundu. Gürer, buğday ekimine başlanan tarlaları gezerek, üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi.

ÇİFTÇİ GİRDİ MALİYETLERİNİN AŞIRI ARTMASINDAN ŞİKÂYETÇİ

Üreticiler, mazot ve gübreye art arda gelen zamlar nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, “Ekim zamanı geldi. Tarladayız ama buğday ve arpayı gübresiz ekmek zorunda kalıyoruz. Mazot fiyatı 8 lirayı geçti. Geçen yıl 1800 lira olan üre gübre bu yıl 9 bin liraya dayandı. En önemli girdi maliyetlerine bu kadar zam gelmesi belimizi büktü” dedi.

TARLA BOŞ KALMASIN DİYE

Her şeye rağmen tarlalarını ekmek zorunda olduklarını ifade eden çiftçiler, “Tarla boş kalmasın diye ekiyoruz. Rekoltenin düşmesini göze alarak gübresiz ekim yapıyoruz. Gübre kullanmadığımız için verim belki de yarı yarıya düşecek ama yapacak bir şey olmadığı için ekiyoruz ve gübre kullanamıyoruz” diyerek, yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

GÜBRESİZ BUĞDAY EKİYORLAR

Tarlada gübresiz buğday eken çiftçileri sorunlarını dinleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise üreticinin tarlaya gübre atmadan ekim yapmasının, hasat zamanında rekolte kaybı olacağı anlamına geldiğini belirtti.

Kuraklığın etkisiyle yılda yaklaşık 20 milyon ton buğday üretimi yapılırken bu yıl buğday üretiminin 16,5 milyon tona kadar düştüğünü ifade eden Gürer, bu nedenle ülkemizin yüksek miktarda para ödeyerek, buğday ithal etmek zorunda kaldığını vurguladı.

GÜBRE DESTEĞİ ŞART

Hem kuraklığın etkisi, hem yüksek enflasyon ve girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle çiftçiye bu yıl mutlaka gübre ve mazot desteği sağlanması gerektiğine işaret eden Gürer, “Çiftçi toprağa gübre atmazsa geçen yıl aldığı verimin yarısını alır, ürün kaybı çok olur.

Bakanın açıkladığı yeni gübre destekleri çiftçinin derdine derman olmaz, çünkü üre ve DAP gübresi başta olmak üzere, yaşanan inanılmaz fiyat artışını bu destekler karşılayamaz. Toprağa gübre atılmaz ve kuraklığın da etkisiyle önümüzdeki süreçte beklenen yağmur yağmaz ise çiftçinin ürettiği üründen para kazanması şöyle dursun ülkenin buğday açığı artar” uyarısında bulundu.

GERÇEK MANADA DESTEK SAĞLANMALI

Yetkililere çağrı yapan Gürer, “Gübre konusunda, mutlak surette çiftçiye desteklerin artırılması sağlanmalı. Çiftçi ekim yapmaz ise önümüzdeki süreçte gıda sorunu olur. Gübre ve mazot desteği şart. Öyle, dekar başına verilen desteklerle bu iş çözülecek gibi değil. Hububatta tohum, ilaç, gübre mazot tarla kirası biçer döver ve ekipman gideri ile birlikte maliyetler önceki yıla göre katlamış durumda.

1 kg buğdayın maliyet fiyatı, daha hasat edilmeden önce 4,5 TL'ye erişti. Üreticiye tohum bedelsiz verilse yeridir. Çünkü toprakla tohum buluşmazsa daha sorunlu günler ülkemizi bekliyor. Üst üste rakamlar toplanarak çiftçiye büyük destek veriliyor şeklinde göstermek, İşin özünün AKP iktidarı tarafından görülmediği ve anlaşılmadığını ifade ediyor. Tarlada olan ile bakanlıkta masada değerlendirilen arasında büyük fark var.

Gıda şakaya gelmez. Bu yıl tonu 1.750 TL'den alınan ekmeklik buğday 3.000 TL den yurtdışından almaya çalışılıyor” şeklinde konuştu.

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