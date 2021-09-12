Çiftçi-esnaf böyle dert yandı: Biz bittik ağabey, Allah için gelin

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde esnaf ziyareti yapan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, fiyat artışları ve hayat pahalılığı konusunda vatandaşların dertlerini dinledi. Bir çiftçi CHP’li Arık’a, “Tohum alamıyoruz, hayvanlarımıza destek alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Biz bittik ağabey, yemin yanına varılmıyor. Allah için gelin Allah için yapın” diye sıkıntısını anlattı. Arık, “Değiştireceğiz inşallah, milletin parasını millet için harcayacağız” cevabını verdi.

Veli TOPRAK

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CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, CHP Tomarza İlçe Başkanı Ertan Demirezen ile Tomarza'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu. İyi Parti Tomarza İlçe Başkanı Ümit Koçoğlu'nun da katıldığı ziyarette, Arık'ı karşısında gören bir çiftçi şikayetini dile getirerek, “Tohum alamıyoruz, hayvanlarımıza destek alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Biz bittik ağabey, yemin yanına varılmıyor. Allah için gelin Allah için yapın” diye dert yandı. Çitçiyi dikkatle dinleyen Arık, “Değiştireceğiz inşallah, milletin parasını millet için harcayacağız. Bu hükümet başkalarına harcıyor” dedi.

MARKETİN SAHİBİ MECLİS'TE OTURUYOR!

Esnaf, zincir marketlerin kendilerini mağdur ettiğini ifade ederken, sattıkları ürünü bir hafta sonra aynı fiyattan alamadıklarını söyledi. Heyet sokak ziyareti sırasında Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Polat ile karşılaştı. Polat da, fiyat artışlarıyla ilgili olarak esnafın suçlandığını belirterek, “Bunu denetlemek esnafın görevi değil ki, devlet bunu denetleyecek. Esnaf hali mi denetleyecek, komisyoncuyu mu denetleyecek, toptancıyı mı denetleyecek. Şimdi domates 5 lira. Karpuz öyle… Tarladan çıktı, insanlar çöpe döküyor ama fiyatlar düşmüyor ne hikmetse… Marketler yasası meclis açıldığı zaman çıkacakmış. O çare olmaz efendim. 7 tane market oldu, herkes açacağını açtı. Bunu biliyorlardı zaten, marketlerin sahibi de mecliste oturuyor zaten, bir şekilde ortaklığı var. Yasa çıksa da bu saatten sonra bize faydası olmaz ama inşallah iyi şeyler olacak diye bekliyoruz” diye konuştu.

41 YILIN CEZASINI ÇEKTİRDİLER

Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Özçetin, “Esnafın hali ne olacak” diye soran CHP Kayseri Milletvekili Arık'a, “Esnafın hali derken, yaptığı cezayı kendi eliyle kendi çekecek” dedi. Arık'ın “Yaptığı ceza derken” sözleri üzerine Özçetin, “5 yılda bir söz hakkı veriyorlar. Söz hakkını iyi değerlendir, iyiye git… Kötüye gerek yok. Aha halimizi görüyorsun. Şikayet değil ama 41 yıldır burada esnafım 41 yıl… 41 yılın cezasını bu sene bize çektirdiler. Senetlerimizi ödeyemiyoruz” diye konuştu.

Pandemi döneminde verilen desteğin yetersiz olduğunu ifade eden bir esnaf ise iktidar mensuplarının “Avrupa bizi kıskanıyor” sözlerine tepki göstererek, “Avrupa bizi nasıl kıskanıyor sayın vekilim ben anlayamadım” dedi.