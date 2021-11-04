Çiftlik Bank davasının 2 numarası sorguya alındı

Çiftlikbank davasının kilit ismi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın’ın ifade işlemlerine bugün başlandı. Aydın’ın barodan görevlendirilen bir avukat eşliğinde ifade verdiği belirtildi.

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Ülkemizin en büyük dolandırıcılık iddialarından biri olan Çiftlikbank davasının kilit isimlerinden Fatih Aydın'ın Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki ikinci gününde ifadesine başlandı. Saat 13.00'de başlanan ifade için İstanbul Barosu'ndan avukat görevlendirildi.

İfade işlemleri kapsamında Fatih Aydın'a, kardeşi Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’a sorulan sorulara benzer sorular sorulacağı öğrenildi. Aydın'ın işlemlerinin Cuma günü tamamlanması ve Kartal'daki Anadolu Adliyesine gönderilmesi ve bekleniyor.

Bu arada üzerinden çıkan telefona takılabilen SD kartın Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde deşifre edildiği kaydedildi.

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