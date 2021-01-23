Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiye yine sahibini bulmadı

Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan Çılgın Sayısal Loto’da bu akşam altı ve beş doğru tahminde bulunan kimse çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe kaldı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 23 Ocak 10. çekiliş sonuçları şu şekilde: “4-5-18-37-41-60 Joker: 40″





ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen Çılgın Sayısal Loto oyununda, 90 rakam arasından 6 rakam seçilerek kupon oluşturulabiliyor. Aynı zamanda internet üzerinden de oynanan oyunda hızlı seçme özelliği ile 6 şanslı rakamı otomatik olarak rastgele çift ya da tek sayı şekilde belirlenebiliyor.

Yenilikler arasında bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek şansını arttırmak isteyenler sistem oyununu, çoklu oyun kombinasyonlarını oluşturabiliyor.

Çılgın Sayısal Loto, online olarak millipiyango.com.tr adresinden ve satış noktalarından oynanabiliyor.