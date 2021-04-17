Çipe rağmen kaybolan 99 at için kaymakamlık harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’da son verilen fayton uygulamasının ardından atları MHP'li Hatay'ın Dörtyol ilçe belediyesi de olmak üzere çeşitli kurumlara sahiplendirmişti.

100 at Dörtyol Belediyesi'ne 13 Ağustos 2020 ve 18 Ağustos 2020 tarihinde hibe edildi. İBB'nin kaybolmasınlar diye üzerlerine çip taktığı atlardan biri taşınma esnasında telef oldu, kalan 99'u da çiplere rağmen kayboldu.

Yılda iki kez sağlık kontrollerinin yapılması ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne raporlanması şartıyla hibe edilen atların durumu Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bildirilmeyince İBB harekete geçti. 50'si Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve 50'sinin de belediye şirket çalışanı U.A.'ya imzaların ardından sahiplendirilen ancak nerede olduğu bilinmeyen atların akıbeti merak konusu oldu.

İLÇE KAYMAKAMLIĞI DA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

İBB'nin atların akıbetine ilişkin yazısına MHP'li Dörtyol Belediyesi'nin yanıt vermemesi üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Edinilen bilgilere göre ilçe kaymakamlığı da kaybolan atların akıbeti için soruşturma başlattı ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yetkililer görevlendirdi. Dörtyol Belediyesi’ne teslim edilen ama üzerlerindeki çiplere rağmen kaybolan 100 atın akıbeti, adli ve idari soruşturması sonucunda ortaya çıkacak.

“‘KAÇTILAR' DİYEREK AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN”

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Dörtyol Belediyesi’nden yetkililer atların ‘Kaçtığını' iddia etti. Dörtyol Belediyesi'nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, ‘Kaçtığı' iddialarına ilişkin “Aklımızla dalga geçmeyin” değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Güzelmansur şu ifadeleri kullandı;

“İBB’nin Hatay, Dörtyol Belediyesi’ne gönderdiği 50 ata ne oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar’daki 50 atı bakımlarının yapılması karşılığında Dörtyol Belediyesi’ne hibe verdi. İlçe tarım atları teyit etti, kulak küpeleri takıldı! Atları tekrar görmeye giden ilçe tarım yetkililerine Dörtyol Belediyesi atların kaçtığını söyledi. Kimse 50 atın kaçtığını iddia ederek aklımızla dalga geçmesin. Kaybolan kaybedenin yanına kalıyor diye düşünmesin. Gerek rezerv, gerek insan, gerekse atlarımız olsun. Tüm kayıplarımızın takipçisiyiz”

BELEDİYEDEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Akibetinin ne olduğunun belirlenmesi için idari ve adli soruşturma başlatılan atların durumuyla ilgili olarak henüz Dörtyol Belediyesi'nden resmi bir açıklama yapılmadı.