Çocuk parkında pitbull dehşeti

Antalya’da 6 yaşındaki çocuğu ile parka gelen 55 yaşındaki kadın, iddiaya göre sahipli olan 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Canını zor kurtaran kadının, burnunun uç kısmı koparken, alnında ve saç derisinde yumuşak doku kaybı meydana geldi. Eşini olay yerinde kanlar içerisinde gören Erdal Karakuloğlu, “Dehşet anlarına son anda yetiştim. Evde uzanıyordum. Eşimin bağırtısını duydum. ‘Erdal, Erdal’ diye bağırdı. Anında aşağı indim. Baktım her yanı kan revan içerisinde. Burnu parçalanmış, sallanıyordu” dedi.

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Olay, Kepez ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 3827 Sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkında 11 Ağustos Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 civarında komşuları ve çocuğu ile birlikle parka inen Sultan Karakuloğlu (55), çocuğunu bisiklete bindirdikten sonra eve gitmek için ayağa kalktığında takılarak yere düştü. İddiaya göre kadın, yere düştüğü esnada, parkta bulunan H.K. ve Karakuloğlu'nun önceden tasma takılması için sahibine uyarıda bulunduğu 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Eşinin yardım çığlıklarını duyan kocası Erdal Karakuloğlu, hemen parka indi. Çevredekilerinde yardımı ile eşini köpeklerden kurtaran adam, soluğu hastanede aldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Karakuloğlu’nun alnında 2-3 santim boyutunda, saç derisinde çok sayıda ve burnunda 3-4 santim boyutunda yumuşak doku kaybı olduğu belirlendi. Talihsiz kadının, yüzünün eski haline dönebilmesi için estetik ameliyatı olması gerektiği öğrenilirken olayın ardından çift pitbull köpeklerin sahibi H.K.'den şikayetçi oldu.

“‘ABLA BİR ŞEY OLMAZ’ DEDİ”

Köpeklerin saldırısına uğradığını iddia eden Sultan Karakuloğlu, “Arkadaşlar ve çocuklarımızla hep beraber parkta gittik. Çocuklar parkta oyun oynuyordu. Çocuğumu bisiklete bindiriyordum. Tam kalkıyorduk, köpekler ve sahipleri geldi. Biri sağımdan diğeri solumdan geçti. Köpeklerden korktuğumu ve tasma takmaları gerektiğini söyledim. Aylar öncede uyarmıştım onları, hep tasmasız geziyorlar. ‘Abla bir şey olmaz' dedi bana. Tam kalktım, bir çukur vardı oraya takıldı ayak parmağım. Düşer düşmez adam kafamı ayaklarının arasına aldı. Köpeklerin bana koştuğunu gördüm. Biri sağımdan diğeri solumdan geldi. Kafamı sakladım. Ben kalkmaya çalışıyorum, adamda köpekleri engellemeye çalışıyor. Köpekleri çekiyor. Kafamı eğdiğim anda köpek beni ısırdı. Burnumun yarısı koptu. Yıllarca iz kalacakmış. Kafam köpek ısırığı dolu. Saçlarımı da kestirdim. Estetik ameliyat olacağım. Estetik olsam da ömür boyu iz kalacakmış. Şikayetçi oldum” diye konuştu.

“EŞİM ÇIRPINIYORDU”

Sultan Karakuloğlu'nun eşi Erdal Karakuloğlu, “Dehşet anlarına son anda yetiştim. Evde uzanıyordum. Eşimin bağırtısını duydum. ‘Erdal, Erdal' diye bağırdı. Anında aşağı indim. Baktım her yanı kan revan içerisinde. Burnu parçalanmış, sallanıyordu. Adamda köpeğini yanında tutuyordu. Pitbull cinsi bir köpekti. Bu kadının hali ne böyle dedim. ‘Bir şey yok' dedi. Kadının burnu kopmuş, suratı parçalanmış dedim. Köpeğine tasma taksan kimse sana karışmaz ki. Herkes köpeğini gezdiriyor ama tasmalı. Eşim düşünce, başını ayaklarının arasına almış. Onun yerine köpeğine müdahale etseydi, bağırsaydı. Kadını resmen ısıttırmış. Çırpınıyordu eşim, burnunu resmen ısırmış. Eşimi daha sonra hemen acile götürdüm. Muayenesini yapıp, aşı vurdular” şeklinde konuştu. (İHA)

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