Çok derin yoksulluk var, halk seçim istiyor

Vatandaş çok ağır sorunlarla karşı karşıya. Derdi olmayan bir kişiye rastlamadım. Çok derin yoksulluk var. Babalar evine para götüremiyor, anneler mutfak masrafını karşılayamıyor, çocuklar yatağa aç giriyor. İstanbul Bağcılar'da gördüğüm yoksulluk ancak Afganistan'da, Bangladeş'te olur. İnsanlar çok büyük acılar yaşıyor.

Sınav ücreti ile öğrenci elemesi yapıyoruz. Akıl almaz bir saçmalık. Ne kadar zeki olduğun önemli değil. 145 lira veremiyorsan eleniyorsun.

70 yaşında emekli amcam, hâlâ günde 16 saat çalışıyor, sokakta kalem satıyor, karnını doyuramıyor. İngiltere'de emekliler Bahamalar'da tatilde, bizde emekliler Bağcılar'da çakmak satıyor.

İki gençten biri işsiz.

% 70'i yurt dışında yaşamak istiyor. AKP gençlere ne veriyor? Sokakta biber gazı, sosyal medyada troll, sesini çıkarırsa hapis.

Bir ülkenin gücü saraylarının büyüklüğü ile değil insanlarının yaşam kalitesi ile ölçülür. İktidara yönelik haklı ve müthiş bir öfke var. Halk, muhalefet partilerine de mesafeli. Kendimizi anlatmalıyız.

Erken seçime ihtiyaç var. Halk nereye gitsek sandık istiyor. İktidar sandıktan kaçıyor, çünkü seçilemeyeceklerini biliyorlar. Erdoğan da artık yorgun. Dinlenme vakti geldi, torununu sevsin.