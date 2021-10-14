Çoklu maaşı sonlandırma önerisi AKP oylarıyla reddedildi

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve CHP'li komisyon üyelerinin kooperatiflerde ve kooperatiflerin üst birliklerinde görev alan yöneticilerin alabilecekleri maaş ve huzur hakkı sayısının birle sınırlamasına yönelik önergesi AKP’li üyelerin oylarıyla reddedildi.

İsmail AKIN

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AKP Milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunulan Kooperatifçilik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

CHP Antalya Milletvekili ve Sanayi Komisyonu üyesi Çetin Osman Budak ve CHP’li komisyon üyelerinin kooperatiflerde ve kooperatiflerin üst birliklerinde görev alan yöneticilerin alabilecekleri maaş ve huzur hakkı sayısının birle sınırlamasına yönelik önergesi AKP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Budak, “Kooperatifler ancak güven üzerine kurulurlarsa başarılı olabilirler. Kooperatiflerin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin birden çok maaş ve huzur hakkı almaları kooperatiflere olan güveni derinden sarsıyor. Kooperatiflerdeki çoklu maaş ve huzur hakkı saltanatına son vermeliyiz” dedi.

“DİĞERLERİNDEN VAZGEÇİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Komisyon toplantısında söz alan Çetin Osman Budak şunları söyledi;

* Esnaf kredi kefalet kooperatiflerinde ve tarım kredi kooperatiflerinde silsile yoluyla seçilerek yönetim kurullarına gelmiş, birden fazla maaş alan kurum yöneticileri var. Bu yöneticilerin farklı kurumlardan aldıkları 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş konusu sıkça gündeme geliyor.

* Biz bu konuları TBMM'de sıkça gündeme getiriyoruz. Bu büyük bir haksızlıktır, Kredi mekanizması içerisinde en önemli unsur güvendir. Bu tür ödemeler, kooperatif üyelerinin ve esnafların kaynaklarını heba etmektir.

* O yüzden burada yapmamız gereken şu olmalıdır: Eğer üç ya da dört kurumdan maaş alınıyorsa ya da üç ya dört kurumdan huzur hakkı alınıyorsa alınabilecek ücreti ve huzur hakkını birle sınırlamak gerekir.

* Alacağı bir maaş aldığı maaşlar arasındaki en yüksek maaş olabilir ancak diğerlerinden vazgeçilmesi gerekmektedir. Bu kadar basit. Bir insanın birden fazla kooperatiften maaş alması adaletsizliktir.

* Adalet ve güvenle kooperatifler hayatta kalabilir ve büyüyebilir. Bu kurumlardaki bu adaletsizliğe görüştüğümüz Kanun Teklifi vesilesiyle son vermeliyiz.

“KADIN KOOPERATİFLERİNE HİBE ÖNERİSİ DE REDDEDİLDİ”

Kanun teklifinde kadın ve engelli kooperatiflerine muafiyet getiren maddelerin yetersiz olduğunu dile getiren Budak, bu kooperatiflere TOBB'a ödedikleri aidat ve munzam aidat miktarlarının iki katı kadar hibenin takip edilen yılda bağlı bulundukları oda tarafından ödenmesini önerdi. Bu öneri de AKP Milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

“SERBEST PİYASADAN MI GÜDÜMLÜ EKONOMİDEN Mİ YANASINIZ? KARAR VERİN”

Teklifin Kooperatifleri güçlendirmekten uzak olduğunu dile getiren Budak, kanun teklifini şöyle değerlendirdi;

* İktidar enflasyonu kontrol edemedikçe popülist adımlar atmaktan vazgeçmiyor. Şimdi de Tarım Kredi Kooperatiflerine 1000 adet satış mağazası açma vaadi veriyor. Bugün zincir marketlerin şube sayıları 50 bini geçmiş durumda.

* Zincir market tekelini bu şekilde kırmayı düşünmek bile ülkenin nasıl yönetildiğini gösteriyor. Bu girişimde tıpkı tanzim satış noktaları gibi kısa soluklu, göstermelik bir hamle. AKP serbest piyasa ekonomisinden mi yoksa güdümlü ekonomiden mi yana olduğuna dair bir karar vermeli.

* Ülkede üretimi destekleyici bir ortam yaratırsanız, şeffaflık ve güvene dayalı bir hukuk sistemi yaratırsanız, kooperatifleri güçlendirirsiniz. Bugün kanun teklifi ile yapılan göstermelik değişikliklerle kooperatifler güçlenemez.

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