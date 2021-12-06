Corona’dan ölen İBB doktorunun adı o binada yaşayacak

5 Aralık 2020'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren İBB'nin 30 yıllık doktoru Ümit Erdem'in adı Aksaray'daki iş sağlığı merkezine verildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 Aralık 2020'de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren 30 yıllık çalışanı Dr. Ümit Erdem'in adını yaşattı. Dr. Erdem'in adı geçtiğimiz aylarda İBB Meclisi'nde oybirliği ile alınan kararla Aksaray'daki İş Sağlığı Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Araştırma Merkezi (İSGEM) Ek Hizmet Binası'na verildi.

Dr. Erdem'in adının verildiği İSGEM'de; Hijyen Laboratuvarı, Dijital Kütüphanesi, İş Sağlığı Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Eğitim Merkezi ve Türkiye'de bir ilk olan Göçmen İşçi Sağlığı Merkezi hizmet verecek. Bu birimde güvenceli ve güvencesiz olarak çalışma yaşamı içerisinde bulunan göçmenlere yönelik çalışmalar yürütülecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, binada incelemelerde bulunarak Dr. Erdem'in yakınlarıyla bir araya geldi. İmamoğlu, “Sağlıkçılar, pandemiden en fazla etkilenen insanlar oldu. Ve ne yazık ki can kayıpları yaşadık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun” dedi.

AİLEDEN İBB’YE TEŞEKKÜR

İmamoğlu, “İş sağlığı ve güvenliği noktasında bir merkez kurma düşüncemiz, zaten bizim seçimde taahhüt ettiğimiz bir meseleydi. Burada sadece kurumumuz da faydalanmayacak. Dışarıdan da faydalanma imkanlarını sunacağız. Dolayısıyla Ümit Hoca'nın ismi, sadece kurum içindeki hizmette yaşamayacak, dışa dönük de bir hizmetle anılacak” diye konuştu.

İmamoğlu, merhum Dr. Erdem'in kız kardeşi Özgül Erdem'in, “Beni ve ailemi çok onurlandırdı. Çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” sözlerine, “Bizim ailemizin 30 yıllık çalışanıydı. 30 yıl buraya emek vermiş bir insan. İBB'nin asaleti çok büyük. Bunu da en doğru şekilde hissettireceği ve yaşatacağı şey, kendine emek veren insanların isminin yaşatılması, onlara dönük hizmet veren bir anlayışı ortaya koyması, bir vefa örneğidir. Kurumu daha da asil kılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu yapmıştır ve yapacaktır da” yanıtını verdi.

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