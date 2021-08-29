Coronadan ölümler artarken İstanbul’da hayrete düşüren görüntüler

Corona virüsü vaka ve vefat sayıları endişelendiren seviyede seyrederken İstanbul'dan 'pes' dedirten görüntüler geldi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde virüs adeta unutuldu. Tedbirlere uymayanlar, açık havada oldukları ve aşı oldukları gerekçeleriyle maske takmadıklarını söyledi.

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İstanbulluların yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin İstanbul’da en yoğun olduğu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde corona virüsü tedbirleri hiçe sayılıyor.

Taksim ve İstiklal Caddesi’ne gelenlerin bazıları maske takmazken, bazılarının da maskeleri koluna taktığı, bazılarının da çenesine indirdiği görüldü.

“EVDE UNUTTUM” DEDİ

Maskesiz gezen yerli ve yabancı turistlerin sosyal mesafe kurallarına da uymadığı gözlendi. Maske takmayan bir vatandaş “Evde unuttum” dedi.

İstiklal Caddesi’ni gezmeye gelen Ali Tunç ise “Açık havada olduğum için takmıyorum. Kapalı alana girmiyorum zaten aşı olduk” diye konuştu.

Öte yandan maske takmayanlardan “Daha yeni yemek yedik o yüzden takmadık” diyen de oldu “2 Biontech aşısı oldum o yüzden takmıyorum” diyenler de… DHA

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