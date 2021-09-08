Çukobirlik müfettiş yardımcısı alıyor

S.S. Çukurova Pamuk, Yer Fıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK), Denetim ve Rehberlik Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere 4 Müfettiş Yardımcısı alacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kadroya başvurmak adayların, 27 Eylül 2021 tarihine kadar Çukobirlik Denetim ve Rehberlik Başkanlığı'na şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı sınavı, 11 Ekim 2021 tarihinde Çukobirlik Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

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