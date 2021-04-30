Cumhur İttifakı’nda İşkencedere çatlağı

Rize İşkencedere’de bölge halkının taç ocağına karşı başlattığı mücadele devam ederken, köylülere destekte gün geçtikçe artmaya başladı. Çevre il ve ilçelerden insanlar vadiye akın etti. Siyasilerde halkın çağrılarına ilgisiz kalmadı. İkizdereli olan HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni’den sonra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ile parti yöneticileri de bölgeye giderek inceleme yaparak vatandaşları dinledi. Ancak bu desteklerden rahatsız olan AKP İkizdere İlçe Başkanı Mustafa Havuz, sosyal medya hesabından taş ocağı ile belgeler paylaşarak bir açıklama yaptı.

“İLÇEMİZDE PROVAKATİF EYLEM GİRİŞİMİNDE BULUNULDU”

İlçede yapılacak olan Cevizlik taş ocağı ile ilgili bilgi verip belge paylaşan Havuz, “Öncelikle belirtmek isterim ki binlerce askerimizi şehit eden, hektarlarca ormanımızı yakıp küle çeviren, ülkemize maddi manevi acılar yaşatan adi ve alçak PKK terör örgütünün siyasi uzantısı ve onun vekili ilçemizde provakatif eylemler girişiminde bulunmuştur. Bunca yaşanan şeye sesleri çıkmamışken, bugün güya burada doğayı korumaya, insanı yaşatmak için mücadeleye gelmişlerdir. Bizim ilçemizin hakkını hukukunu savunmak bu kişilere kalmamıştır. Ayrıca sağ duyulu ve gerçeklere dayalı bir duruş için başta ilçemizin belediye başkanı olmak üzere konuyla ilgilenen herkesten halkımıza doğruları iletmelerini rica ediyorum” dedi. Ardından da taş ocağının ömrünün 3 yıl olacağını, 16 milyon taş çıkarılacağı, 13,5 hektarlık bir arazide çalışma yapılacağını belirtti.

MHP’Lİ BAŞKAN: “ALANI SİZ ONLARA BIRAKTINIZ”

MHP’li İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz de sosyal medya hesabından AKP’li Havuz’a cevap verdi. Taş ocağının 75 yıl ömrü olduğunu gösterir belgeyi paylaşarak, “Değerli İkizdere AK Parti ilçe başkanım bunu nereye bırakacağız? Değerli başkanım ana dosya 500 sayfa isterseniz yarın benden temin edebilirsiniz” dedi.

Karagöz, açıklamalarına “Sizinle cumhur ittifakına zarar vermemek için polemikten uzak kalmak istiyorum ancak üslubunuz ve verdiğiniz bilgiler yanlış ve taraflı. Bizler daha ilk günden beri vatandaşımızın yanındaydık, dertlerini dinledik ulaşabildiğimiz yetkililere ulaşmaya çalışıyorduk. Sizler bir yerlerden emir almadan maalesef seçmeninize ihanet edip sahaya gelmediniz, gelemediniz. Sahayı sizler boş bırakıp, HDP ve CHP’lilere bıraktınız. Kendi hatanızı şimdi bizlerin üzerinden yavuz hırsız misali bizlerden, özellikle şahsımdan çıkartmaya çalışıyorsunuz. Yanlış ve yalan beyanlar ile bir yerlere varılmaz. Bundan sonra gelişecek olaylar için ders olsun bu olay da, algınızı yüksek tutup, tarafınızı yanlış doğru sahada belirtirsiniz İnşallah” ifadelerini kullandı.

“SEÇİM ZATEN FAZLASIYLA ZARAR VERDİNİZ”

AKP’li İlçe Başkanı Mustafa Havuz, MHP’li Belediye Başkanına “Şu an bu polemiğin ne yeri ne de zamanı fakat sizin üslubunuz ve ortaya attığınız yalan yanlış bilgiler durumu bu hale getirdi. Cumhur ittifakına siz seçim sürecinden bu yana zaten fazlasıyla zarar vermiş bulunmaktasınız. Fakat biz bu ittifak ruhunun her zaman bilincindeyiz” yanıtını verdi.