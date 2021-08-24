Cumhur İttifakı’nın iddialarına Millet İttifakı’ndan yanıt: Mesnetsiz iftiralar

Geçtiğimiz günlerde AKP Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ihalesi yapılıp restorasyonu tamamlanan bir yer için bir daha ihale sürecini başlattığını iddia etmişti. İl başkanının iddiasına Milet İttifakı üyelerinden yanıt geldi.

Can ÇAPAR

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Geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bazı ithamlarda bulunmuş, büyükşehir belediyesinin restorasyonu yapılmış ve bitirilmiş bir yer için yeniden restorasyon ihalesi yapıldığını iddia etmişti.

Yeşildal'a yanıt, CHP ve İYİ Parti'den geldi. Millet İttifakı üyeleri, büyükşehir taş bina önünde basın açıklamasında bir araya geldi.

Üyeler adına konuşan CHP'li vekil Suzan Şahin, il başkanının iddialarındaki gibi bir durumun yaşanmadığını belirtti.

“ALGI OPERASYONU”

Millet İttifakı adına açıklama yapan Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* 22 Ağustos günü AKP il başkanı Sayın Adem Yeşildal, Hataylıların bayram ve kutlamaların birlik içinde bir arada yapıldığı Belediye Taş Bina önünde, Cumhur İttifakı gruplarının belediye başkanları, meclis üyeleri, ilçe başkanları ve partililerini alarak bazı açıklamalarda bulunmuştur.

* Bu açıklamalarına Cumhur ittifakının bazı milletvekilleri de aynı dil ile sosyal medya üzerinden destek olmuştur. Twitlerinde ‘'CHP' belediyeciliği'' ifadeleriyle CHP'li belediyeler ile

* Cumhuriyet Halk Partisini yıpratmaya ve gerçek gündemi örtme çabası içerisinde olmuşlardır. Türkiye genelinde algı operasyonları yaparak yönetme alışkanlıkları malumunuz…

“KARA PROPAGANDA”

* Cumhur İttifakı sözcüsü AKP il başkanının sözleri; Büyükşehir Belediyesi'nin gayrimenkul satışı planlarına karşı çıkması, halkımızı yanlış yönlendirmeyi amaçlayan, ‘çamur at izi kalsın' mantığıyla yapılan bir kara propagandadır.

* Yüz binlerce Suriyeli'nin de eklenmesi ile sorunlara çözüm bulmak için kendi öz kaynaklarını kullanmaya çabalayan Büyükşehir belediyesinin önemli tüm projelerinin önüne set koyma çabası vardır.

* AKP ve MHP belediye meclis üyelerinin belediye meclisinde halkımızın yararına olan kararlara sürekli red oyu vererek hizmetleri engelleme çabalarına rağmen, Büyükşehir belediyemiz kendi öz kaynaklarını yaratmış ve Hatay halkı ile 10 yıldır misafir ettiğimiz 800 bine yakın Suriyeli nüfusa hizmet götürme çabasında olmuştur.

* Evet arkadaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynakları yani kendi bütçesi ile bazı gayrimenkuller satın almış bu gayrimenkulleri değerlendirip karlı şekilde satma yoluyla yine belediyeye bütçe oluşturmak için alım-satım uygulamaları yapmıştır ve yapacaktır da.

* Buradan açıklama yapanlar ve halkımız bilmelidir ki; ki Hatay Büyükşehir belediyesi, gayrimenkul satışı yaparak gelir elde eden 30 büyükşehir arasında; AKP'li Gaziantep, Kayseri, Erzurum, Kahramanmaraş gibi belediyelerden sonra 15.sırada yer almaktadır.

* Bu alım-satımlardan elde edilen gelirler yine belediyenin hizmetlerinde kullanılan, yani belediyenin bütçesine katkı sağlayan, Hatay için oluşturulan bütçelerdir.

“ÇAR-ÇUR KİTABINI YAZANLAR CUMHUR İTTİFAKI ZİHNİYETİDİR”

* Sayın il başkanı kendi belediyelerinin ve partisinin hükümetinin çar-çur etme politikalarını bize yamamak istemektedir.

* Bu uygulama sadece Hatay'da değil 81 ilin tüm il ve ilçe belediyelerinde uygulanan, yasalara göre kanuni olan çalışmalardır. Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi de bu yetkiyi resmen HBB'ye vermiştir.

* Gelin ilk sıralarda olan AKP'li belediyeler ile Hatay'ı karşılaştıralım: Gaziantep toplam gelirinin yüzde 25'ini yani 427 milyon lirayı, Kayseri gelirinin yüzde 16'sını yani 200 milyon lirayı, Erzurum toplam gelirinin yüzde 15'ini yani 152 milyon lirayı, Kahramanmaraş ise gelirlerinin yüzde 8'ini yani 66 milyon lirayı belediyeye ait gayrimenkulleri satarak elde etmişken, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin gayrimenkul satışı yaparak gelir elde eden 30 büyükşehir belediyesi arasında 15.sırada olduğunu halkımıza bilgilendirmek boynumuzun borcu olmuştur.

* 2018-2019 yıllarında bu belediyeler aynı şekilde gayrimenkul satışı yapmış, Hatay Büyükşehir Belediyesi ise 2018'de hiç 2019'da sadece 900 bin liralık gayrimenkul satışı geliri elde etmiştir.

* Hatta Hatay Büyükşehir Belediyesi 492 dönüme yakın kendi öz kaynakları ile yer satın alarak belediyeye kazandırmıştır. Ki bu yerler devlet kurumlarından devir yoluyla değil, kendi öz kaynaklarla alınan yerlerdir.

* Bu konuda da hem AKP il başkanına hem de halkımızı doğru bilgiyi aktaralım. AKP'li belediyeler gayrimenkul satarken çar-çur yok kar var, CHP'li belediyeler gayri menkul satıp halk için kullanılacak öz bütçe oluşturunca çar-çur var, israf var…

* Öyle mi? Oysa ki 83 milyon çar-çuru kimin yaptığını çok iyi bilmektedir. Çar-çur arayanlara aynaya bakmaya davet ediyoruz.

* Her şehre bir saray çabasında olanlar ile filosunda 8 tane uçak bulunduranlar, vatandaşı açlık sınırının altında bırakıp 7-8 yerden maaş alanlar, yangın söndürme uçağı almayıp yangınları söndüremeyenler, Tank Palet Fabrikası'nı içindeki hammadde fiyatına yandaşına peşkeş çekenler yani çar-çur'un kitabını yazanlar bu açıklamayı yapan AKP ve Cumhur İttifakı zihniyettir.

* Veriler ortada: AKP'liler her zamanki gibi adaletsiz, mesnetsiz iftiralara başvurmuş, algılara yönetimi yapmakta ve milletimizin aklıyla alay etmektedir.

“BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU”

* Bu arada AKP İl Başkanı, Kültür Varlıkları İhalesi ile ilgili iddialarda da bulunmuştur.

* 21 Haziran 2021 tarihinde 2021-316675 ihale kayıt numaralı Büyükşehir Belediyesine ait parsellerde Restorasyon Yapım işi tamamen Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğine göre ihale edilmiştir.

* İhale kapsamındaki işler içerisinde iddia edilen parsellerin hiçbirinin restorasyonu bulunmamaktadır.

* Bahse konu ihale kapsamında restorasyonu planlanan 14 Ocak 2021 tarih ve 12 sayılı Meclis Kararı ile yüzde 25'nin 2021 yılında ve yüzde 75'nin 2022 yılı bütçesinden karşılanarak, tamamı belediyeye ait parseller şunlardır:

* Samandağ'daki Zeytunlu mahallesindeki İngiliz Okulu ile Antakya İlçesi üçüncü mıntıka 1514 no'lu parsel restorasyonu, Antakya dördüncü mıntıka 2 bin 67 no'lu parsel restorasyonu, Samandağ-Zeytunlu mahallesi 3 bin 963 no'lu parsel, yine AntakyaKalesi mevkii Teleferik Üst İstasyonu Çevre Düzenleme Yapım İşi. Ayrıca 16 Temmuz'da Zeytunlu mahallesindeki İngiliz Okulu caddesi 4 bin 361 no'lu parselde bulunan tarihi İngiliz Okulu yer teslimi yapılmıştır.

* Ancak ilgili parselde işgal tespit edilmiş ve işgalin giderilmesi için Emlak İstimlak Daire Başkanlığına bilgi verilmiştir.

* Konuyla ilgili tebligat yapılmış ve 7 gün içerisinde bahse konu taşınmazın tahliyesi talep edilmiştir.

* İşlemlerin bitimine müteakip ihale kapsamında restorasyon işlemlerine başlanacaktır.

* Sayın AKP il başkanına tavsiyemiz iki yüzlü davranarak değil, Hatay Büyükşehir Belediyemize halkımızın yararı için destek olmalarıdır.

* Bunun en birinci yolu da bir an önce semimiyetsizliği bırakıp, Belediye Meclisi Üyeleri üzerindeki tahakkümü kaldırmalarıdır.

* Yolsuzluk, rant ve israflarla Cumhuriyet kazanımları ve stratejik öneme haiz onlarca kurumu ve taşınmazları yandaşları ile yabancılara peşkeş çekerek satan AKP'liler Ereğli ve İskenderun Demir Çelik Fabrikası, Tekel Alkollü İçkiler, Sümer Holding ve Şeker Fabrikaları, ETİ Holding, PETKİM, TÜPRAŞ, TELEKOM, Tank Palet Fabrikası ve termik santrallere kadar tüm milli değerlerimiz anti-milli uygulamalarla satılırken ses çıkarmayıp, bugün hükümetlerinin üvey evlat olarak gördüğü Hatay'a hizmet için belediyenin kar elde edeceği, kendi gayrimenkulleri satışa çıkarıldığında feryat figan kameralar karşısına geçiyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusudur.