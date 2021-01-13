Son dakika… Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Cevap vermek haram

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Biz milletin kurduğu, bugüne de milletin getirdiği bir partiyiz. Gücümüzü de ilhamımızı da milletten alır, birikimimizi sadece millete hizmet için kullanırız.

* Cumhur İttifakı olarak 2023’te ezici bir çoğunlukta TBMM’de temsil edileceğiz, Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanacağız. İllerimizde Cumhur İttifakı olarak, gerek AK Parti, gerek MHP, gerek BBP olarak, Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürümektedir, yürüyecektir.

* Biz hep yüzü geleceğe dönük bir parti olduk. Bu şekilde de hareket etmeyi sürdüreceğiz.

* Bizi dostun attığı gül yareler diye bir söz vardır. Bizi kurulan tuzaklar yormuyor. Bizi asıl yoran bu ülkenin selameti için omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin tavırlarıdır.

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİNE TEPKİ

* Söylem ve yöntemler ülkenin en büyük 2. partisinin merkezine yerleşmiştir. Biz bu anlayışı muhatap almak istemiyoruz ancak öyle sözler söylüyor ve yapıyorlar ki, milletimize olan saygımız gereği hadlerini bildirmek mecburiyetinde kalıyoruz.

* Mesela bu zihniyetin temsilcisi olan zat, dün yine bühtan üzerine bühtan sergiledi. Neymiş efendim, CHP Türkiye’yi büyütmüş. AK Parti Türkiye’yi büyütmek için çalışmamış… Eh kısmen doğru bir tespit. Gerçekten de CHP hep Türkiye’nin sorunlarını, dertlerini, ayağındaki prangaları büyütmüş bir partidir.

* Milletimizin hafızasında CHP büyük acıların partisidir. AK Parti ise CHP’nin başımıza sardığı sorunların hepsini ortadan kaldırmak için çalışmıştır. İcraatlarımızın büyüklüğü bu tartışmanın konusu bile olamaz.

* Bunu söyleyen kim? hayatında karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış, tek bir konuda ifade ortaya koymamış, irade ortaya koymamış, SGK’yı batırmış, millet ve memleketin hayrına tek bir işe omuz vermemiş birisi.

* ‘Seçim kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz…’ Arkasından da bir sürü laf kalabalığıyla da asıl niyetini gizlemeye çalışıyor. Bunlar yıllarca darbecilerden cuntacılardan Cumhurbaşkanı seçmeye alıştılar.

* Milletin önce 2014’te, ardından yeni sistemle birlikte 2018’de doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanını hâlâ hazmedemiyorlar.

* Kendi partilerinde işler kaset, taciz ve tecavüzle, hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle bir göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar.

* Aslına bakarsanız bu kişinin kürsüde ettiği her laf, Allah’ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır. En vakimi de aynı yalan ve iftiraları döne döne tekrarlamayı siyaset sanan bu zihniyetin, ülkenin 2. büyük partisinin başında kalabiliyor olmasıdır.

* Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir.

* Cumhurbaşkanına verilen sorumluluklardan habersiz, aynı zamanda siyasi sıfata sahip olduğunu bilmeyen birisi, daha alfabenin A’sında çuvallamıştır.

* Kendince herkesi aldatmaya çalışan bir kişinin zaten diğer söyledikleri hükümsüzdür. Teröristlere ‘arkadaş’ diyen birinin sözleri hükümsüzdür.

* Her seçimi kaybetmiş bu zatın, zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi.

* Yalan çıtasını sürekli yükselterek örtmeye çalışan birisinden ülkeye fayda gelmez. Bu zihniyeti en kısa sürede tasfiye edeceklerine inanıyorum.