Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiye’nin babası ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Gaziantep’te işçilerle yemek programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Ateş’i telefonla aradı.

Asiye Ateş’in sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, “Asiye’nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarımda da dua edeceğim inşallah. Allah sabırlar versin” dedi.

İlginizi Çekebilir Pitbull'un saldırısına uğrayan Asiye: Eve gitmek istiyorum

İlginizi Çekebilir Pitbull dehşetinde 3 tutuklama