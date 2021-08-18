Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ’nün Etiyopya’daki tüm okulları Maarif Vakfı’na devredildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlenen ortak basın toplantısında FETÖ’nun Etiyopya’daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Maarif Vafkı’na devredildiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, toplantıda şunları söyledi:

* Bu sene Etiyopya ile diplomatik ilişkilerimizin 125. yılını kutluyoruz. Bu ilişkilerin temeli 1896 yılında Sultan 2. Abdulhamid devrinde atılmıştı. Bugün Etiyopya ile dostluk temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık.

* Görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

* Etiyopya’daki Türk yatırımlarının miktarı 2.5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Altyapıdan ulaşıma, tekstilden konfeksiyona ve mobilyaya uzanan birçok sektörde şirketlerimiz Etiyopya ekonomisine katkı sağlıyor. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Etiyopya vatandaşına istihdam sağlıyor.

* Etiyopya makamlarının şirketlerimize gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. İnsani ve kalkınma yardımları alanında Etiyopya ile önemli projelere imza atıyoruz.

* Bugünkü görüşmelerimizde bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirdik. Etiyopya hassas bir süreçten geçirmektedir. Afrika’da stratejik konumu ve önemi haiz Etiyopya’nın barışı, huzuru ve bütünlüğü bizim için önemlidir. Mevcut sorunların itidal çerçevesinde çözüme kavuşturulmasına büyük önem atfediyoruz.

FETÖ’NÜN OKULLARI DEVREDİLDİ

FETÖ’nün Etiyopya’daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum.

“ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR”

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ise şöyle konuştu:

* Etiyopya, Türkiye ile dostluğunu son derece önemli olarak değerlendiriyor. Türkiye stratejik konumu nedeniyle uluslararası anlamda etkili ve küresel ilişkilere şekil veren bir ülke.

* Bugün modern Türkiye ulusal anlamda bir model teşkil ediyor ve milli kalkınma için bir örnek teşkil ediyor.

* Bütün bunlar kendi halkının çıkarlarıyla tanımlanıyor. Bu nedenle başarılı, dinamik ve sağlam bir ekonomi geliştirmiş bir ülke.

* Yatırım için olumlu ortam yaratmaya, Türk yatırımcıları beklemeye devam edeceğiz.

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