Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kabine toplantısı sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısının ana gündem maddesi artan corona virüsü vakaları oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı için alınacak tedbir kararlarının görüşüldüğü toplantı sonrası açıklama yaptı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÇAĞRI

Konuşmasına vatandaşların Ramazan ayını kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde gerçekleştirdiği yurt dışı temaslarına değindi.

Türk Konseyi'nin uluslararası bir yapı haline getirileceğini ve İstanbul'daki bir tarihi bir binanın merkez olarak tahsis edileceğini kaydeden Erdoğan, Avrupa Birliği'ne ise çağrıda bulundu.

“AB’den tek talebimiz üyeliği kabul edilen diğer ülkelerle aynı sürece tabi tutulmamızdır” diyen Erdoğan, “Türkiye’nin demokrasi, insan hakları ekonomi ve güvendeki gayretleri, kendi vatandaşlarının hak ve özgürlükleri yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu süreci AB ile yönetirsek daha memnun kalırız” değerlendirmesinde bulundu.

“BAŞARILI SONUÇLARA VESİLE OLDU”

Geçtiğimiz cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine değinen Erdoğan, turizmden Ukrayna'ya kadar birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya ile şartlar ne olursa olsun açık tuttuğumuz diyalog kanallarının bölgemizdeki krizlerin tehlikeli boyutlara ulaşmadan önüne geçilmesi hususunda gerçekten başarılı sonuçlara vesile olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Erdoğan, açıklamasında “Ülkemizi yeni ve sivil anayasaya kavuşturma gayretlerimizi titizlikle devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“ESNAFLARIMIZIN ESKİ DÜZENLERİNE DÖNMEK İSTEDİĞİNİN FARKINDAYIZ”

Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi:

* Salgın tedbirleri sebebiyle faaliyetlerini ara vermek, sınırlandırmak zorunda kalan esnaflarımızı pek çok başlık altında destekliyoruz. Bugüne kadar sadece sosyal koruma kalkanı başlığı altında verdiğimiz karşılıksız desteklerin tutarı 60 milyar TL'yi aşmıştır.

* Buna rağmen esnaflarımızın önceki eski düzenlerine dönmek istediklerinin de farkındayız.

* Bilhassa turizm sektörü tüm hazırlıklarını tamamlamış vaziyette şartlarının normale dönmesini bekliyor. Hükümet olarak her kesimden insanımızın zor günleri rahatlıkla geçirmelerinin yollarını arıyoruz.

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