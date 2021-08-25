Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümit Dündar, Mehmet Akarca ve Bekir Şahin’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli olan Orgeneral Ümit Dündar, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaş haddi nedeniyle emekli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’i de kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabulde, Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni davetiyesini takdim etti. DHA