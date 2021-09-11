Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AKM ve Rami Kışlası’na ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi ziyaretinin ardından restorasyon çalışmaları devam eden Rami Kışlası’nı ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu’na katıldıktan sonra, Taksim’deki AKM inşaatına geldi.

Erdoğan, AKM’deki incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eşlik etti.

RAMİ KIŞLASI’NI DA ZİYARET ETTİ

Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi ziyaretinin ardından restorasyon çalışmaları devam eden Rami Kışlası'nı ziyaret etti. Eyüpsultan'da bulunan kışlada yaklaşık yarım saat incelemelerde bulunan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutuna geçti. DHA