Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cumhur İttifakı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde AKP Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları:

* Salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte illerimizi ziyaret ediyor, insanımızla hasret gideriyoruz.

* Yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz.

* Bu ayın başından itibaren ülkemizin farklı illerinde pek çok eser, hizmet ve tesisin açılışını yaptık.

* Adli yıl açılışında 10 bloktan oluşan 422 bin metrekare kapalı alana sahip yeni yargıtay binamızı Ankara’da hizmete aldık.

* Ağustos ayında bir taraftan yangın sel felaketleriyle mücadele ederken bir taraftan taarruzi insansız hava aracı AKINCI’nın teslimatını gerçekleştirdik.

* Pakistan Cumhurbaşkanı ile birlikte MİLGEM Pakistan ilk gemi denize indirme ve açık deniz karakol gemisi sac kesimine iştirak ettik.

* Ankara 2. OSB’de yapımı tamamlanan 26 fabrikamızın ekonomimize kazandırmanın gururunu yaşadık. Görüyorsunuz, yan gelip yatma yok.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

* Muhalefet sadece belli illere hapsolmuşken biz 84 milyonun tamamına ulaşıyoruz. Onların gündeminde iftira var. Yalan terörü var.

* Onların gündeminde yıkım var, engellemek var. Onların gündeminde Türkiye’yi eski karanlık günlerine geri döndürmek var.

* Onların gündeminde sessiz çoğunluğun sesini yine kısmak var. Onların gündeminde ülkeyi germek, kaosa sürüklemek, insanımızı kutuplaştırmak var. Bunların da yalandan, slogandan, tahrikten başka siyaset vizyonları yok.

* Seçim zamanı verdikleri ne kadar boş vaatleri varsa hepsinin altında ezildiler. Artık illerde sular akmıyor. En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getiremeyen bir beceriksizlikle karşı karşıyayız.

CUMHUR İTTİFAKI AÇIKLAMASI

* 2023 yılı ülkemiz ve milletimiz açısından tarihi önemli bir yol olacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023’te seçimleri de gerçekleştireceğiz.

* AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023’te yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz.

* Bunun için şimdiden planlı, programlı, aktif bir şekilde çalışmaya başlamalı, önümüzdeki süreyi en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.