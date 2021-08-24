Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘döviz rezervi’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1'in altında aldık yüzde 5,1 seviyesine getirdik. Merkez Bankası rezervlerimiz 109 milyar dolar seviyesindedir" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

* Değerli il başkanlarımız, kıymetli belediye başkanlarımız, değerli yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

* Bugün Türkiye bölgesinde ve dünyada egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülkelerden biri.

* İhracatta geçen yılı 170 milyar dolarla kapattık. Bu yıl 200 milyar doların üstüne çıkaracağız.

* Türkiye’nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1’in altından aldık, yüzde 5.1 seviyesine getirdik.

* İhracatımızı 36 milyar dolardan aldık, geçtiğimiz yılı 170 milyar dolarla kapattık. Bu yıl inşallah 20 milyar doların üzerine çıkarmış olacağız.

* Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibariyle 109 milyar dolar seviyesindedir. Önümüzdeki, günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak.

“HAVALİMANI SAYIMIZI 26’DAN 56’YA ÇIKARDIK”

* Eğitimde derslik sayımızı 343 binden aldık 620 binin üzerine çıkardık. 22 bin yatak kapasiteli 17 şehir hastanemizle sağlıkta hizmet kalitesini artırdık.

* Düzensiz göçle daha etkin mücadele için 25 geri gönderme merkezi oluşturduk.

*26’dan aldığımız havalimanı sayımızı 19 yılda 56’ya çıkardık. 19 yılda çiftçilerimize 165 milyar lira tutarında destek verdik.

* Gençlik merkezi sayımızı 9'dan 376'ya, spor tesisi sayımızı 1570'ten 3 bin 915'e çıkardık. Yükseköğrenim yurtlarındaki yatak kapasitemiz 182 binden 717 bine ulaştı.

* Yükseköğrenim burs ve kredi tutarını lisans öğrencileri için aylık 45 liradan 650 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 90 liradan 1300 liraya, doktora öğrencileri için ise 135 liradan 1950 liraya yükselttik.

“2023’TE KENDİ OTOMOBİLİMİZİ YOLLARDA GÖRECEĞİZ”

* Yerli otomobilimizin üretim süreci planlandığı şekilde yürüyor. İnşallah 2023’te kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz.