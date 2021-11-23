Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘erken seçim’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hâlâ erken seçim, erken seçim. Ya olmayacak erken seçim. Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Geçti onlar, tarih oldu. 15 ayda 20 ayda bir seçim yapmak bunlar ilkel kabileler işidir" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez’de AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

‘BİRİNCİ PARTİ OLMAMIZIN SIRRI BURADA’

Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantıları gibi il başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye ve il genel meclis başkanları ile yaptıkları genişletilmiş istişare toplantılarının, partinin adeta mutfak çalışması olduğunu söyleyen Erdoğan, “Siyasetin istikameti, hükümet çalışmalarımızın ana fikirleri, illerimizin meseleleri işte bu toplantılardaki görüşmelerde, değerlendirmelerde, fikir alışverişlerinde ortaya çıkıyor, şekilleniyor, gelişiyor. Bu platformlar aynı zamanda milletimizin sesinin, nefesinin, beklenti ve dertlerinin en üst düzeyde yankılandığı, duyurulduğu yerlerdir. AK Parti’nin 20 yıldır seçimlerden hep birinci çıkmasının sırrı işte buradadır” dedi.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“ERKEN SEÇİM OLMAYACAK”

* Kuruluşumuzdan bu yana girdiğimiz her seçimden istisnasız birinci çıktı.

* İttifaklarda da yüzde 50 altına düşmedik. Şu anda muhalefet niye bu kadar çırpınıyor?

* Çünkü, gelecekleri yerin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. AK Parti bu başarısı ile dünya demokrasilerinde bu kadar uzun süre bu kadar yüksek oy seviyesini ve iktidarını koruyabilmiş istisna örneklerin başında geliyor.

* 2023 seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını yeniden kazanarak ve Cumhur İttifakı olarak Meclis çoğunluğu ile rekoru ileri taşıyacağız.

*Esasen biz bundan 10 yıl önce 2023’ü ilan ettiğimizde seçim yılı 2024’tü. İlginçtir hâlâ erken seçim erken seçim, ya olmayacak erken seçim. Haziran 2023.

* Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Geçti onlar, tarih oldu. 15 ayda 20 ayda bir seçim yapmak bunlar ilkel kabilelerin işidir.

* Biz modern bir yapının ilkelerini oraya koyan bir partiyiz, Cumhur İttifakıyız. Türkiye ve bizim için her seçim önemli ve hayatidir.

* Dünya ve ülkemizin içinden geçtiği süreç 2023 seçimlerini çok daha kritik hale getirdi.

* Eser ve hizmet altyapısı üzerinde ülkemizi inşallah yeni bir safhaya çıkarmış olacağız.

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