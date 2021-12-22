Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘erken seçim’ açıklaması: Noktayı koyuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçimle ilgili, "Defaatle söylememe rağmen bu da yatıyor kalkıyor erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Belirlenen tarih neyse o tarihte seçim yapılacaktır. Bay Kemal, noktalı virgül değil nokta koyuyorum" dedi. Ekonomideki gelişmelere de değinen Erdoğan, "Döviz kurunu ülkemizin gerçeklerine uygun, öngörülebilir ve sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

* Milletimize karşı sorumluluklarımızı daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Dünyada ve bölgede son 10 yılda yaşanan gelişmeler salgınla birlikte daha kritik bir seviyeye ulaştı.

“TUZAKLAR KURULDU”

* Seçimleri etkilemek için akıl ve ahlak dışı yöntemler devreye sokuldu. Terör örgütleri harekete geçirildi.

* Askeri darbe ile milli irade çiğnenmek istendi. Güya terörle mücadele için güney sınırlarımıza yığınak yapanlar biz devreye girince bu kez de terör örgütlerinin hamiliğine büründü.

* Ekonomimize yönelik sinsi tuzaklar kuruldu. Gece yarıları başlayan finans oyunları ile ülkemiz çökertilmeye çalışıldı.

* Dışardan birileri bu oyunu kurarken içerden birileri de aynı kirli oyunun figüranlığına soyundu. Biz her engeli aşarak ülkemizi korumanın mücadelesini verdik.

* Elbette zor ve sıkıntılı günler geçirdik, elbette bedeller ödedik. Ama hamdolsun bu milletin izzetine halel getirmedik. Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık.

* Bizim azmimiz hepsinden fazladır. Ülkemizde bir kesim birlik, kardeşlik iklimini dinamitlemenin peşinde. Biri çıkmış, hastanelerde sus diyorlar ya o da onu gösteriyor.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

* Böyle parmak sallamakla da bir yere varamazsınız. Aylardır erken seçim diyor. Cumhur İttifakı’ndan Devlet Bey Haziran 2023’te olacağını söylüyor, ben söylüyorum.

* Defaatle söylememe rağmen bu da yatıyor kalkıyor erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Belirlenen tarih neyse o tarihte erken seçim yapılacaktır.

* Bay Kemal noktalı virgül değil nokta koyuyorum. Bu ülkede hukukun ne olduğunu öğreneceksin.

* Ekonomide yaşanan gelişmeler sadece bizim ülkemize mahsus değildir. Ekonomik dediğimiz dinamik alan sürekli değişim içindedir.

* Ekonominin temeli değişirken çatısının aynı kalması mümkün değildir. Dünyada bu uyumsuzluktan kaynaklanan büyük bir kavga yaşanıyor.

* Kartların yeniden karıldığı bu dönemde gelişmiş ülkeler ligine yükselen devletler önümüzdeki bir asra damgasını vuracaklardır.

“TÜRKİYE BU TRENİ KAÇIRMAYACAK”

* Ülkemizin geçmişte defalarca bu treni kaçırmasına yol açanlar bugün de aynı niyetle hareket ediyor. Türkiye bu treni kaçırmayacak. Bu trenin birinci sınıfında yerimizi alacağız.

* Bu nedenle döviz kurunu ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz tedbirleri takdirle karşılamış, piyasalar da buna uygun adımları atmıştır.

* Serbest piyasa kurallarına aykırı iş yapmıyoruz. Art niyetli spekülatörlerin ülkemizden ellerini çekmesini sağlama gayreti içindeyiz.

ERDOĞAN’DAN SERT TEPKİ

* Kalbi ve zihni kirlenmemiş herkesin memnuniyetle karşılayacağı bir gelişmedir. Uyguladığımız ekonomi politikasını anlamıyor olabilirsiniz. Ama ülkenin hayrına bir gelişme yaşandığında bir kenara çekilme erdemini gösterin.

*Dün çıkmış birisi kur düşüyor dolar almanın tam zamanı bu iş kaldığı yerden devam edecek diyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı benim milletim en güzel şekilde verecek.

*Bu sözün tercümesi kurun yeniden ülkenin gerçekleriyle ilgili olmayan seviyeye yükselmesini teşvik etmektir. Şu anda BDDK yargı yolunu açtı .Siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız.

*Merkez Bankası’nın başında da olsanız evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlarla yürürsünüz. Size arka çıkanlarla yol kesmeye çalışmayın.

“EN YÜKSEK ARTIŞI YAPTIK”

* Kur ve enflasyon baskısı altında vatandaşımızın kaybetmesini engellemeye kararlıyız. Asgari ücrete tarihimizin en yüksek artışını yaptık. Uzun yılların özlemini hayata geçirerek asgari ücreti vergi dışı bıraktık.

CORONA VİRÜS SALGINI

* Avrupa ülkelerinde kapanmalar başladı. Hamdolsun biz güçlü sağlık sistemimiz neticesinde rahat geçiriyoruz.

TURKOVAC AÇIKLAMASI

* Aşı konusunda bir müjde paylaşacağız. Aşı konusunda bir müjde paylaşacağız. TURKOVAC inşallah tüm dünyayla, tüm insanlıkla buluşuyor.

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