Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘hayat pahalılığı’ açıklaması

Enflasyondan kaynaklı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı bildiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fahiş fiyatların önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir'de ‘2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması’ programında konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

* Dünyanın hiçbir yerinde esnaf ve sanatkar bizimki gibi ilim, ahlak ve sanatı birleştiren köklü bir geleneğe sahip değildir. Ecdadın bize miras bıraktığı bu köklü kurumla iftihar ediyoruz.

* Ahilik, en kıymetli hazinelerimizden biridir. İnsanlığın manevi şifası için dünyanın dört bir yanında tanınması için 2021 senesini Ahi Evran yılı olarak ilan ettik. Bu sene aynı zamanda Yunus Emre ve Hacı Bektaş yılıdır.

*2023 hedefleri diyoruz. 2053 vizyonu diyoruz. 2071 vizyonu diyoruz. Kardeşlerim, Ahi Evran, Hacı Bektaş ve Mevlana döneminde yaşamıştır.

* Konya’da Hz. Mevlana’ya birisi siz ne yaparsınız diye sormuş. Mevlana, semahı işaret ederek “Biz Allah der, döneriz” demiş. Aynı kişi Hacı Bektaş’a gitmiş, aynı soruyu sormuş.

* Hacı Bektaş, “Biz Allah der, dururuz” olmuş. Bu kişi Ahi Evran’a da aynı soruyu yöneltmiş, “Biz Allah der, çalışırız” demiş. Ahi olmak için önce çalışmak, sonra meslek sahibi olmak gerekir.

* Ağustos sonu itibarıyla 2021 yılında 140 bin esnaf ve sanatkara faiz indirimli kredi temin edildi. Kredi ödemeleri ertelendi.

“ETİKETLERDEKİ FAHİŞ FİYATIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”

* Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıyı biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz.

* Her sorunumuz kendiliğinden çözüm yoluna girecektir. 2021 alım fiyatlarını da açıklamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl 23 milyon tonla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık.

* Bu yıl da bereketli bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır.

* Yüzde 25’lik bir artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatının ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.