Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kafe ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki bir kafeyi ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

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Üsküdar Kısıklı’da bulunan konutundan çıkan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ne gittiği sırada Çengelköy’de bulunan bir kafeye girdi. Erdoğan burada müşteriler ve kafe çalışanlarıyla sohbet etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Yaklaşık bir saat süren ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kafeden ayrılarak Vahdettin Köşkü’ne geçti.