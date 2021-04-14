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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de yer alan Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Erdoğan'a gençlerden gelen ilk soru Kanal İstanbul ile ilgili oldu.

Güncellenme: 15:58, 14/04/2021
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Kanal İstanbul açıklaması

Erdoğan şunları söyledi:

Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım. Bu güzel buluşmaya dair paylaşımlarımızı tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.” dedi.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, “İnşallah Kanal İstanbul’u hayata geçirecek, ülkemizle birlikle tüm insanlığın kullanımına sunacağız” şeklinde konuştu.