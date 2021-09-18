Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kripto para açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim kripto para ile çalışma derdimiz yok, kripto para ile mücadelemiz var" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirilen ‘Gençlerle Buluşma’ programına katıldı.

Programda kripto para sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Bizim kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Tam aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz, vermeyeceğiz de.

* Çünkü biz şu anda bu konuda kendi paramızla yola devam edeceğiz.

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