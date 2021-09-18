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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kripto para açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim kripto para ile çalışma derdimiz yok, kripto para ile mücadelemiz var" dedi.

Yayınlanma: 21:34 - 18 Eylül 2021 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kripto para açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirilen ‘Gençlerle Buluşma’ programına katıldı.

Programda kripto para sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

* Bizim kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Tam aksine onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var. Onlara da böyle bir prim zaten asla vermeyiz, vermeyeceğiz de.

* Çünkü biz şu anda bu konuda kendi paramızla yola devam edeceğiz.

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